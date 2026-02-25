€ 5.0954
Horoscop 25 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data publicării: 08:38 25 Feb 2026

EXCLUSIV Horoscop 25 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

peisaj munti cerc astral Sursă foto: Freepik AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Luna tranzitează semnul Gemenilor, iar Mercur este staționar în Pești. Pot apărea blocaje în comunicare și în funcționarea electronicelor.

Horoscop 25 februarie 2026 Berbec

Veți avea tendința de a amâna proiecte, evenimente sau întâlniri. Pentru că vreți să vă retrageți într-o bulă. Dar să nu aveți pretenții ca oamenii din jur să se adapteze la propriul program.

Horoscop 25 februarie 2026 Taur

S-ar putea să trebuiască să vă ocupați de unele proiecte la locul de muncă deși nu vă doriți. Discuțiile cu șefii sau persoanele autoritare nu vor fi neapărat pe placul vostru.

Horoscop 25 februarie 2026 Gemeni

Luna se află în semnul vostru și s-ar putea să vă aducă un plus de superficialitate. Care, pe alocuri, vă va ajuta să treceți mai repede peste unele conflicte.

Horoscop 25 februarie 2026 Rac

Discuțiile despre bani, negocieri sau datorii vă provoacă un disconfort nemaipomenit. Astrologul vă recomandă să le amânați pe cele care nu sunt prioritare.

Horoscop 25 februarie 2026 Leu

Aveți în față o dilemă destul de complexă. Și știți că orice ați alege, urmează și o pierdere nedorită. Însă, în timp, vă veți da seama că era normal să se întâmple astfel.

Horoscop 25 februarie 2026 Fecioară

Pot apărea discuții tensionate la locul de muncă, în care să fiți sau nu implicați. Astrologul vă recomandă să evitați deciziile radicale în momentele tensionate.

Horoscop 25 februarie 2026 Balanță

În relația cu copiii, pot apărea situații neprevăzute și neplăcute. Este util să vă concentrați pe rezolvarea problemelor și nu pe găsirea vinovaților.

Horoscop 25 februarie 2026 Scorpion

În sinea voastră, considerați că doar dacă aveți liniște, puteți rezolva unele probleme. Dar adevărul este că vă descurcați de minune în momente de criză.

Horoscop 25 februarie 2026 Săgetător

Astrologul vă recomandă să acordați atenție suplimentară drumurilor, vehiculelor, documentelor și problemelor administrative. Evitați certurile cu vecinii!

Horoscop 25 februarie 2026 Capricorn

O zi foarte bună pentru a vă bucura creierul. Cum? Prin a învăța ceva nou, prin a căuta acces la informații utile, studiu, lectură. Sau să vizionați un documentar.

Horoscop 25 februarie 2026 Vărsător

Nu aveți răbdare! Nici pentru chestiunile importante, nici pentru cele superficiale. Vă irită faptul că oamenii din jur nu au aceeași viteză. Furia nu vă aduce niciun beneficiu astăzi.

Horoscop 25 februarie 2026 Pești

Mercur este staționar în semnul vostru. Și s-ar putea să simțiți că vă luptați cu “morile de vânt”. Este o perioadă mai complexă, deci apelați la răbdare.

