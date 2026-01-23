€ 5.0936
|
$ 4.3572
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0936
|
$ 4.3572
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 23 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data actualizării: 08:57 23 Ian 2026 | Data publicării: 08:25 23 Ian 2026

EXCLUSIV Horoscop 23 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

peisaj spatiu anime Sursă foto: Freepik AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Vineri, 23 ianuarie, Marte își va începe tranzitul în semnul Vărsătorului, acolo unde va rămâne până pe 2 martie. Modul nostru de a acționa se va schimba în următoarea perioadă. Chiar dacă nu știm deocamdată ce urmează în viitorul apropiat și ne confruntăm cu un grad ridicat de instabilitate, vom reuși să ne păstrăm optimismul și viziunea.

Horoscop 23 ianuarie 2026 Berbec

Vei deveni mai interesat de părerile celor apropiați legate de unele planuri proprii. Și chiar îți va face bine să fii mai sociabil și să te (re)întâlnești cu prietenii.

Horoscop 23 ianuarie 2026 Taur

Ambiția ta pe plan profesional va fi în continuă creștere. Însă asta înseamnă că s-ar putea să apară și ciocniri sau dispute cu șefii sau colegii.

Citește și Mercur în Vărsător, până pe 7 februarie 2026. Previziuni pentru toate zodiile

Horoscop 23 ianuarie 2026 Gemeni

Te urmărește ideea de evoluție. Mai ales în ceea ce privește educația. Vrei să înveți, să porți discuții cu persoane inteligente și să te expui altor concepte.

Horoscop 23 ianuarie 2026 Rac

Vei acționa diferit față de ultime săptămâni. Nu pornești la drum fără o strategie și te asiguri ca nimeni să nu știe ce ai tu de gând.

Horoscop 23 ianuarie 2026 Leu

Marte va tranzita casa a șaptea. Deci relația cu partenerul de viață sau cu oamenii cei mai apropiați nu va fi prea liniștită. Pot apărea și neînțelegeri.

Horoscop 23 ianuarie 2026 Fecioară

Stresul te va măcina serios dacă nu îl vei controla tu pe el. Așa că fă tot posibilul să faci o diferență clară între proiectele urgente și cele care pot fi amânate.

Horoscop 23 ianuarie 2026 Balanță

Transformi totul într-o competiție. Doar așa te poți motiva pentru a te ocupa de unele proiecte. De asemenea, începe o perioadă bună pentru romantism.

Horoscop 23 ianuarie 2026 Scorpion

Crezi că te poți baza în totalitate pe familie. Însă, în momentele importante va trebui să înveți să te descurci și singur. Pot apărea probleme legate de gospodărie.

Horoscop 23 ianuarie 2026 Săgetător

Discursul tău poate deveni mai tendențios decât ar trebui. Iar persoanele apropiate se vor simți ofensate sau îți vor face reproșuri în acest sens.

Horoscop 23 ianuarie 2026 Capricorn

Marte își începe tranzitul în casa a doua, a banilor. Deci este clar că vor apărea cheltuieli neprevăzute care să îți dezechilibreze bugetul personal în primul rând.

Horoscop 23 ianuarie 2026 Vărsător

După Soare, Mercur, Venus și Pluto, iată că a venit și rândul lui Marte să te viziteze. Și va avea câteva “daruri”: curaj, ambiție, forță, nerăbdare și furie.

Horoscop 23 ianuarie 2026 Pești

Vei simți nevoia să faci un pas în spate. Să îți calculezi mult mai bine pașii. Sau să observi oamenii din jurul tău, mai ales cei pe care vrei să te bazezi.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop zilnic
marte in varsator
astrolog daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Alina Măgureanu și Mon Bébé - Brandul românesc care îmbracă de un deceniu generații de copii
Publicat acum 11 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, mustrat de mamă
Publicat acum 20 minute
Un nou cuplu de putere pro-Trump din UE l-a scos din joc pe Emmanuel Macron: E „chimie bună“ între cei doi / foto în articol
Publicat acum 24 minute
De la caietul „plin de roșu” la gândirea critică: ce poate învăța școala românească de la cea americană
Publicat acum 50 minute
Test pentru studenți privind orientarea în carieră
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Ian 2026
Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa. Acord cu privire la Groenlanda
Publicat pe 21 Ian 2026
China face un pas în spate în problema Groenlandei. Semnal către Uniunea Europeană
Publicat acum 22 ore si 31 minute
Apariție surpriză la Davos. Pe cine a luat Oana Țoiu în delegația României / foto în articol
Publicat pe 21 Ian 2026
Sondaj INSCOP: Cu ce partid ar vota, azi, românii, dacă ar avea loc alegeri parlamentare
Publicat pe 21 Ian 2026
Veste bună pentru pensionari. Una dintre condițiile PSD pentru a nu ieși de la guvernare, dezvăluită de Grindeanu
 
replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close