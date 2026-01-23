Vineri, 23 ianuarie, Marte își va începe tranzitul în semnul Vărsătorului, acolo unde va rămâne până pe 2 martie. Modul nostru de a acționa se va schimba în următoarea perioadă. Chiar dacă nu știm deocamdată ce urmează în viitorul apropiat și ne confruntăm cu un grad ridicat de instabilitate, vom reuși să ne păstrăm optimismul și viziunea.

Horoscop 23 ianuarie 2026 Berbec

Vei deveni mai interesat de părerile celor apropiați legate de unele planuri proprii. Și chiar îți va face bine să fii mai sociabil și să te (re)întâlnești cu prietenii.

Horoscop 23 ianuarie 2026 Taur

Ambiția ta pe plan profesional va fi în continuă creștere. Însă asta înseamnă că s-ar putea să apară și ciocniri sau dispute cu șefii sau colegii.

Citește și Mercur în Vărsător, până pe 7 februarie 2026. Previziuni pentru toate zodiile

Horoscop 23 ianuarie 2026 Gemeni

Te urmărește ideea de evoluție. Mai ales în ceea ce privește educația. Vrei să înveți, să porți discuții cu persoane inteligente și să te expui altor concepte.

Horoscop 23 ianuarie 2026 Rac

Vei acționa diferit față de ultime săptămâni. Nu pornești la drum fără o strategie și te asiguri ca nimeni să nu știe ce ai tu de gând.

Horoscop 23 ianuarie 2026 Leu

Marte va tranzita casa a șaptea. Deci relația cu partenerul de viață sau cu oamenii cei mai apropiați nu va fi prea liniștită. Pot apărea și neînțelegeri.

Horoscop 23 ianuarie 2026 Fecioară

Stresul te va măcina serios dacă nu îl vei controla tu pe el. Așa că fă tot posibilul să faci o diferență clară între proiectele urgente și cele care pot fi amânate.

Horoscop 23 ianuarie 2026 Balanță

Transformi totul într-o competiție. Doar așa te poți motiva pentru a te ocupa de unele proiecte. De asemenea, începe o perioadă bună pentru romantism.

Horoscop 23 ianuarie 2026 Scorpion

Crezi că te poți baza în totalitate pe familie. Însă, în momentele importante va trebui să înveți să te descurci și singur. Pot apărea probleme legate de gospodărie.

Horoscop 23 ianuarie 2026 Săgetător

Discursul tău poate deveni mai tendențios decât ar trebui. Iar persoanele apropiate se vor simți ofensate sau îți vor face reproșuri în acest sens.

Horoscop 23 ianuarie 2026 Capricorn

Marte își începe tranzitul în casa a doua, a banilor. Deci este clar că vor apărea cheltuieli neprevăzute care să îți dezechilibreze bugetul personal în primul rând.

Horoscop 23 ianuarie 2026 Vărsător

După Soare, Mercur, Venus și Pluto, iată că a venit și rândul lui Marte să te viziteze. Și va avea câteva “daruri”: curaj, ambiție, forță, nerăbdare și furie.

Horoscop 23 ianuarie 2026 Pești

Vei simți nevoia să faci un pas în spate. Să îți calculezi mult mai bine pașii. Sau să observi oamenii din jurul tău, mai ales cei pe care vrei să te bazezi.