Mercur în Vărsător, până pe 7 februarie 2026. Previziuni pentru toate zodiile
Data actualizării: 20:39 20 Ian 2026 | Data publicării: 20:30 20 Ian 2026

EXCLUSIV Mercur în Vărsător, până pe 7 februarie 2026. Previziuni pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

fata telescop cometa anime Sursă foto: Freepik

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tranzitul lui Mercur în Vărsător.

Mercur și-a început tranzitul în Vărsător, acolo unde va rămâne până pe 7 februarie.

În astrologie, Mercur reprezintă comunicarea, procesele cognitive și deciziile pe care le luăm zi de zi. Arhetipul Vărsătorului se ocupă de inovație, revoluție, progres, activism și al nonconformism.

Deci am putea spune că, în perioada următoare, vom fi mai raționali, originali și dispuși să spunem ce ne convine sau nu. Chiar cu riscul de a șoca sau de a fi considerați rebeli. Bineînțeles, tehnologia va fi din ce în ce mai prezentă în deciziile importante. Fie că este vorba de ușurarea unor proceduri sau dorința de a ajunge la oamenii care au aceleași principii și valori.

Și bineînțeles, Mercur se alătură celorlalte planete din Vărsător: Soare, Venus, Marte și Pluto. La nivel macro, următoarele săptămâni vor aduce decizii marcante pe plan geopolitic. Care vor schimba lumea de astăzi.

Astrologul DCnews, Daniela Simulescu, ne declară că este fana acestui tranzit: “Trebuie să recunosc faptul că, în fiecare an, aștept să intre Mercur în Vărsător. Teoretic, are numeroase implicații, dar cele practice mă interesează și fascinează. Cum ne poate ajuta pe mine și pe tine? Vom reuși să ne păstrăm împarțialitatea, vom fi de partea adevărului, vom fi mai vocali atunci când simțim că ne sunt încălcate drepturile, iar mintea noastră va fi din ce în ce mai atrasă de inovație și descoperirile din planul tehnologic sau științific. Altfel spus, vom gândi precum un personaj din Star Trek. ”

Berbec/Ascendent în Berbec

Mercur va tranzita casa a unsprezecea. Este cazul să discuți despre planurile tale cu oamenii apropiați. Sigur vor avea câteva sfaturi sau idei care să te ajute.

Taur/Ascendent în Taur

Mercur va tranzita casa a zecea. Rolul său va fi acela de a te face mai încrezător în discuțiile cu șefii. Sau atunci când ai un interviu de angajare.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Mercur este guvernatorul tău, și acest tranzit îți este pe plac! În primul rând, pentru că te va ajuta să îți rezolvi problemele administrative. Dacă ai examene, mintea îți va fi aliat. Și îți vor veni idei noi de călătorii.

Rac/Ascendent în Rac

Mercur va tranzita casa a opta. Vei găsi soluțiile cele mai potrivite pentru momentele de criză, mai ales cele din planul financiar. Fie că este vorba de împrumuturi, taxe sau impozite.

Leu/Ascendent în Leu

Mercur va tranzita casa a șaptea, dar nu va fi singur! Îl acompaniază Soarele, propriul guvernator. Dacă ai așteptat să porți o discuție importantă cu partenerul sau o persoană dragă, acum este momentul.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Mercur, propriul guvernator, va tranzita casa a șasea. Și îți recomandă să muncești într-un mod inteligent, nu până la epuizare. Discuțiile deschise de la locul de muncă te vor ajuta în acest sens.

Balanță/Ascendent în Balanță

Balanță/Ascendent în Balanță

Mercur se va afla în casa a cincea, alături de Venus, propria guvernatoare. Vei specula orice oportunitate! Mai ales pe plan amoros sau financiar. Te vei gândi mai des la pasiunile tale.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Mercur se va plimba prin casa a patra. Și pregătește-te de numeroase discuții despre locuință, mai ales despre funcționarea optimă a acesteia. Comunicarea cu familia vai fi mai agitată, dar asta nu înseamnă că trebuie evitată.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Cu Mercur în casa a treia, până pe 7 februarie, urmează destule decizii. Și drumuri de făcut. Și achiziții. Comunicarea cu frații și surorile poate fi mai acidă la început, dar se va îmblânzi în cele din urmă.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Mercur tranzitează casa a doua. Și discuțiile despre bani se vor înmulți și intensifica. Fie că este vorba de o negociere, fie că vrei să te educi din punct de vedere financiar. Și vei reuși să te vinzi mai bine.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Să îți reamintim ceva! Soarele, Venus și Pluto sunt deja în semnul tău. După Mercur, urmează și Marte. Îți vei dori să fii mai îndrăzneț. Să spui verde în față. Să rezolvi din timp unele probleme. Să faci investigații medicale. Și să iei decizii care vor afecta o bună perioadă a anului 2026.

Pești/Ascendent în Pești

Mercur intră în casa a douăsprezecea. Fie că vrei să te rogi, să te ocupi de meditație sau de sănătatea mintală, acesta este tranzitul perfect. Vei fi mai tăcut și dornic să absorbi cât mai multe informații de la cei din jurul tău.

mercur in varsator
astrolog daniela simulescu
sezonul varsatorului
