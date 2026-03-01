€ 5.0953
Horoscop 1 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data actualizării: 09:02 01 Mar 2026 | Data publicării: 09:01 01 Mar 2026

EXCLUSIV Horoscop 1 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

flori cires luna Sursă foto: Freepik AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Marte se pregătește să iasă din semnul Vărsătorului, dar se află în continuare sub efectul careului cu Uranus. Nivelul de instabilitate va fi tot ridicat.

Horoscop 1 martie 2026 Berbec

S-ar putea să fii nevoit să îți schimbi unele planuri pe ultima sută de metri. Din fericire, prietenii și cunoscuții nu se vor supăra.

Horoscop 1 martie 2026 Taur

Nu te lăsa influențat de stările celor din jurul tău. Este nevoie de o persoană obiectivă și detașată care să medieze unele conflicte.

Horoscop 1 martie 2026 Gemeni

S-ar putea să rămâi surprins de părerile celorlalți despre tine. Însă nu este cazul să pui la suflet sau să încerci să te răzbuni.

Horoscop 1 martie 2026 Gemeni

Horoscop 1 martie 2026 Rac

În jurul tău, se pot petrece evenimente ciudate. Dar asta nu înseamnă că nu poți avea o zi bună. Depinde, în mare parte, de atitudinea aleasă.

Horoscop 1 martie 2026 Leu

Te vei strădui din răsputeri să menții un echilibru între ce îți dorești tu de la această zi și ce doleanțe au partenerul și unele rude.

Horoscop 1 martie 2026 Fecioară

Conjuncția Mercur retrograd-Venus își continuă efectele. Ceea ce înseamnă că diplomația va fi cea care te va ajuta enorm.

Horoscop 1 martie 2026 Balanță

Dacă apropiații nu te înțeleg, nu înseamnă că trebuie să renunți la unele planuri și idei. Ci doar să mai ai un gram de răbdare.

Horoscop 1 martie 2026 Scorpion

Poate fi cea mai plictisitoare zi. Sau una în care îți consumi energia în multiple activități superficiale. Tu vei fi cel care va alege.

Horoscop 1 martie 2026 Săgetător

Unele discuții nu vor fi pe placul tău. De altfel, ar fi bine să stai departe de nevoia de a-i judeca pe apropiați doar pentru că nu gândesc la fel ca tine.

Horoscop 1 martie 2026 Capricorn

Dacă oamenii dragi îți oferă sfaturi, nu înseamnă că te pun pe o poziție inferioară. Tu îi poți asculta pur și simplu.

Horoscop 1 martie 2026 Vărsător

Marte iese din semnul tău. Ori te vei simți foarte epuizat, ori prea energic pentru cei din jur. Evită deciziile luate la cald.

Horoscop 1 martie 2026 Pești

Este una dintre acele zile în care ai puterea de a alege. Vocea ta va conta cu adevărat, iar cei dragi te vor urma cu bucurie.

horoscop zilnic
astrolog daniela simulescu
