Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Marte se pregătește să iasă din semnul Vărsătorului, dar se află în continuare sub efectul careului cu Uranus. Nivelul de instabilitate va fi tot ridicat.
S-ar putea să fii nevoit să îți schimbi unele planuri pe ultima sută de metri. Din fericire, prietenii și cunoscuții nu se vor supăra.
Nu te lăsa influențat de stările celor din jurul tău. Este nevoie de o persoană obiectivă și detașată care să medieze unele conflicte.
S-ar putea să rămâi surprins de părerile celorlalți despre tine. Însă nu este cazul să pui la suflet sau să încerci să te răzbuni.
În jurul tău, se pot petrece evenimente ciudate. Dar asta nu înseamnă că nu poți avea o zi bună. Depinde, în mare parte, de atitudinea aleasă.
Te vei strădui din răsputeri să menții un echilibru între ce îți dorești tu de la această zi și ce doleanțe au partenerul și unele rude.
Conjuncția Mercur retrograd-Venus își continuă efectele. Ceea ce înseamnă că diplomația va fi cea care te va ajuta enorm.
Dacă apropiații nu te înțeleg, nu înseamnă că trebuie să renunți la unele planuri și idei. Ci doar să mai ai un gram de răbdare.
Poate fi cea mai plictisitoare zi. Sau una în care îți consumi energia în multiple activități superficiale. Tu vei fi cel care va alege.
Unele discuții nu vor fi pe placul tău. De altfel, ar fi bine să stai departe de nevoia de a-i judeca pe apropiați doar pentru că nu gândesc la fel ca tine.
Dacă oamenii dragi îți oferă sfaturi, nu înseamnă că te pun pe o poziție inferioară. Tu îi poți asculta pur și simplu.
Marte iese din semnul tău. Ori te vei simți foarte epuizat, ori prea energic pentru cei din jur. Evită deciziile luate la cald.
Este una dintre acele zile în care ai puterea de a alege. Vocea ta va conta cu adevărat, iar cei dragi te vor urma cu bucurie.
