Marte se pregătește să iasă din semnul Vărsătorului, dar se află în continuare sub efectul careului cu Uranus. Nivelul de instabilitate va fi tot ridicat.

Horoscop 1 martie 2026 Berbec

S-ar putea să fii nevoit să îți schimbi unele planuri pe ultima sută de metri. Din fericire, prietenii și cunoscuții nu se vor supăra.

Horoscop 1 martie 2026 Taur

Nu te lăsa influențat de stările celor din jurul tău. Este nevoie de o persoană obiectivă și detașată care să medieze unele conflicte.

Horoscop 1 martie 2026 Gemeni

S-ar putea să rămâi surprins de părerile celorlalți despre tine. Însă nu este cazul să pui la suflet sau să încerci să te răzbuni.

Citește și Eclipsă de Lună pe 3 martie. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii vizate

Horoscop 1 martie 2026 Rac

În jurul tău, se pot petrece evenimente ciudate. Dar asta nu înseamnă că nu poți avea o zi bună. Depinde, în mare parte, de atitudinea aleasă.

Horoscop 1 martie 2026 Leu

Te vei strădui din răsputeri să menții un echilibru între ce îți dorești tu de la această zi și ce doleanțe au partenerul și unele rude.

Horoscop 1 martie 2026 Fecioară

Conjuncția Mercur retrograd-Venus își continuă efectele. Ceea ce înseamnă că diplomația va fi cea care te va ajuta enorm.

Horoscop 1 martie 2026 Balanță

Dacă apropiații nu te înțeleg, nu înseamnă că trebuie să renunți la unele planuri și idei. Ci doar să mai ai un gram de răbdare.

Horoscop 1 martie 2026 Scorpion

Poate fi cea mai plictisitoare zi. Sau una în care îți consumi energia în multiple activități superficiale. Tu vei fi cel care va alege.

Horoscop 1 martie 2026 Săgetător

Unele discuții nu vor fi pe placul tău. De altfel, ar fi bine să stai departe de nevoia de a-i judeca pe apropiați doar pentru că nu gândesc la fel ca tine.

Horoscop 1 martie 2026 Capricorn

Dacă oamenii dragi îți oferă sfaturi, nu înseamnă că te pun pe o poziție inferioară. Tu îi poți asculta pur și simplu.

Horoscop 1 martie 2026 Vărsător

Marte iese din semnul tău. Ori te vei simți foarte epuizat, ori prea energic pentru cei din jur. Evită deciziile luate la cald.

Horoscop 1 martie 2026 Pești

Este una dintre acele zile în care ai puterea de a alege. Vocea ta va conta cu adevărat, iar cei dragi te vor urma cu bucurie.