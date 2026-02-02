Horoscop februarie 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Daniela Simulescu, astrologul DCNews, vine cu previziunile lunii februarie pentru fiecare nativ al zodiacului! Va oferi mai multe detalii despre evenimentele cele mai importante, cum ar fi revenirea lui Saturn în Berbec, marea conjuncție Saturn-Neptun, stelliumul din Vărsător și retrogradarea lui Mercur.

Horoscop februarie 2026 Berbec

Luna februarie va una definitorie pentru tine. Pentru mult timp de acum încolo. Am putea spune că ești protagonistul lunii! Pe 14 februarie, Saturn își începe tranzitul în semnul tău, acolo unde va face marea conjuncție cu Neptun pe 20 februarie. Putem spune că, în această lună, pui semințele unei noi vieți. Saturn îți va aduce noi responsabilități. În primul rând, îți va arăta că ai limite. Că timpul trece. Și că nu mai poți amâna anumite decizii. Vrei nu vrei, disciplina va fi cea care îți va aduce numeroase roade.

Horoscop februarie 2026 Taur

Eclipsa de pe 17 februarie se va petrece în casa a zecea, care va fi tranzitată și de alte planete. Ceea ce înseamnă că viața profesională va fi cea importantă. Vor apărea decizii independente de voi sau voi veți dori schimbări radicale. Bineînțeles, vă puteți confrunta și cu anumite conflicte cu șefii sau persoanele mai autoritare. Pur și simplu nu vreți să primiți ordine. De asemenea, este cazul să faceți un pas în spate din unele proiecte.

Horoscop februarie 2026 Gemeni

Cea mai importantă veste este aceea că scapi de tranzitul lui Saturn din casa a zecea, a carierei. Iar Mercur, propriul guvernator, își va începe prima retrogradare din 2026 în aceeași casă. Cum putem traduce aceste evenimente astrologice? Ca pe niște vești bune! Scapi de presiunea, lipsa de încredere sau unele responsabilități din zona profesională. Ori ai tu curajul să faci un pas în față, ori se va întâmpla ceva neașteptat care să te ajute. Și cât timp Jupiter se află tot în casa a doua, nu uita să negociezi mai bine data viitoare! Salariul sau alte beneficii.

Horoscop februarie 2026 Rac

Saturn își începe tranzitul în casa a zecea a carierei și a rolului din societate, acolo unde va face și conjuncția cu Neptun. Cuvântul cheie al lunii este maturizarea. Fie că este vorba de noi responsabilități la locul de muncă, acceptarea faptului că nu mai există orizont de creștere în compania care te-a angajat sau că persoane dragi trec prin momente grele. Saturn îți cere multă seriozitate, disprețuiește victimizarea și te va ajuta doar dacă iei deciziile grele. Eclipsa de pe 17 februarie va afecta casa a opta, deci s-ar putea să întâmpini unele probleme de veniturile familiei.

Horoscop februarie 2026 Leu

Deși scapi de unele tranzite care ți-au adus numeroase momente amare în ultimii ani, luna februarie nu se anunță neapărat una mai simplă! Luna Plină de pe 2 februarie te poate ajuta să închei unele capitole sau să iei decizii de care îți era teamă. Însă, pe urmă vei deveni foarte preocupat de propria evoluție. Și bineînțeles că te vei confrunta cu noi limite. În primele două săptămâni, este important să negociezi cât mai clar termenii și condițiile oricărei colaborări. Veste bună pentru cei care vor să participe la cursuri sau să călătorească.

Horoscop februarie 2026 Fecioară

Începem cu veștile bune! Saturn iese din casa a șaptea, a relațiilor, acolo unde a fost din primăvara lui 2023. Asta înseamnă că nu vor mai fi opreliști pe plan personal. Adică vei avea curaj să iei decizii. Fie că este vorba de oficializarea unei relații, o despărțire sau acceptarea faptului că este nevoie ca tu și partenerul să vă reconectați. Însă, nu trebuie să uiți ceva! Dragostea trece prin stomac, deci va trebui să porți discuții despre bani cât mai deschise și clare cu partenerul. Iar adevăratul obiectiv este gestionarea stresului, în special acela de la locul de muncă. Nu uita că nu îți ridică nimeni statuie!

Horoscop februarie 2026 Balanță

Saturn își începe tranzitul în casa a șaptea, a relațiilor, unde se va și întâlni cu Neptun. Relațiile autentice vor trece testul acestor aspecte, însă cele disfuncționale s-ar putea să treacă prin numeroase provocări. Unii dintre voi se vor trezi, își vor da seama că și-au idealizat persoana iubită și că este nevoie de efort susținut pentru a continua. Cei singuri vor avea noi standarde, vor deveni mai selectivi. Mercur va retrograda în casa a șasea, deci s-ar putea să existe încurcături legate de investigațiile medicale.