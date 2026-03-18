Pe 19 martie se va petrece Luna Nouă din semnul Peștilor, un eveniment cu multiple semnificații. Orice Lună Nouă presupune un nou început, însă de data aceasta discutăm despre o încheiere de capitol. De tranziția între două etape. De vindecare și pregătirea pentru primăvară.

Luna Nouă din Pești pune accentul pe imaginație, inspirație și conectarea cu emoțiile.

Astrologul Daniela Simulescu menționează că laitmotivul acestui eveniment este "topirea". De altfel, arhetipul Peștilor simbolizează dizolvarea, topirea vechilor structuri și pregătirea pentru ceva nou.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Luna Nouă de pe 19 martie este un eveniment astrologic important în ceea ce te privește. Pentru că va avea parte și de Mercur, propriul guvernator, care se pregătește să își încheie retrogradarea. Iar toate astea au loc în casa a zecea. Adică, tot ce înseamnă carieră, statut social sau relațiile cu autoritățile. Dar să vorbim de efectele cele mai serioase. Poți simți nevoia unei schimbări pe plan profesional. Poate fi vorba de un alt loc de muncă sau de o nouă atitudine. Unii dintre voi vor începe să cocheteze cu ideea de reconversie. Nu vă fie teamă să încercați și în alte domenii!

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Luna Nouă de pe 19 martie va avea loc în casa a șaptea, acolo unde se află și Mercur(propriul guvernator) retrograd și Marte. Acest eveniment poate fi cel mai bun din punct de vedere relațional. Adică, te poate ajuta să te reconectezi cu partenerul, să vă faceți noi planuri sau să încercați să reparați ce nu mai merge, Însă, poate fi și genul de eveniment care să îți arate că ai trăit într-o iluzie, că ți-ai construit o imagine perfectă despre partener și că acesta are unele neajunsuri. Iar, de aici înainte, vei fi destul de confuz legat de viitorul relației. Iertarea va juca un rol importante în ambele variante.

Citește și Fazele Lunii în 2026. Calendar complet și recomandări. Când e Lună Plină și ce trebuie să faci

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Luna Nouă îți va activa casa a patra, o zonă destul de sensibilă. Mai ales pentru că este legată de casă, familie, suflet, echilibru și rădăcini. Pe plan concret, te poate ajuta să te muți, să îți renovezi casa sau îți va da puterea să îți dai seama că ești legat prea mult de o bucată de pâmânt. De asemenea, relația cu familia va avea parte de momente de confuzie și unele evenimente mai bizare, menite să vă apropie serios. Iar metaforic, această Lună Nouă își dorește să topești din resentimentele pe care le ai din cauza copilăriei sau adolescenței, față de părinți sau alte rude.

Pești/Ascendent în Pești

Aveai nevoie de acest eveniment! Se va simți ca o gură de aer proaspăt! Luna Nouă se va petrece în semnul tău. Acolo unde se află Mercur(care își va încheia retrogradarea pe 20 martie), Marte, Nodul Nord. Iar acestea sunt în aspecte bune cu Jupiter și Uranus. Cel mai probabil, după ieșirile lui Neptun și Saturn din propriul semn, din perioada ianuarie-februarie, încă îți mai cauți locul. Sau simți că lumea se schimbă și nu mai știi în ce direcție să mergi. Luna Nouă de pe 19 martie te va ajuta să accepți imprevizibilitatea, să îți dai seama cât de importantă este schimbarea atitudinii sau eliminarea scenariilor negative. Unii dintre voi veți trece printr-o tranziție, iar astrele vă fac drumul mult mai lin.