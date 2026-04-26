Horoscop 26 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astăzi are loc unul dintre cele mai importante evenimente astrologice din 2026, dar și pentru șapte ani de acum înainte. Este vorba de intrarea lui Uranus în semnul Gemenilor. Până în 2033, ne va aduce o sumedenie de reforme, mai ales în educație, transport și tehnologie.

Tot astăzi, Luna tranzitează semnul Fecioarei și ne invită să fim mai raționali în toate domeniile.

Horoscop 26 aprilie 2026 Berbec

Tu intenții și curaj ai din plin. Însă, în momentul în care va trebui să treci la fapte, îți vei da seama că este nevoie de atenție suplimentară la unele detalii.

Horoscop 26 aprilie 2026 Taur

Discuțiile despre bani te ajută. Vei afla noi perspective despre cum să îți gestionezi bugetul. Așa că nu evita să te consuți cu oamenii apropiați.

Horoscop 26 aprilie 2026 Gemeni

Uranus a intrat în semnul tău! Are timp, până în 2033, să își producă efectele. Însă, este posibil ca încă de astăzi, să resimți o stare de neliniște fără un motiv anume.

Horoscop 26 aprilie 2026 Rac

Încerci să rămâi cât mai pragmatic în discuții, deși ceilalți vor face tot posibilul să apeleze la punctele tale sensibile. Unii prieteni își vor schimba planurile.

Horoscop 26 aprilie 2026 Leu

Vei refuza unele invitații ale apropiaților pentru că nu vrei să cheltuiești prea mulți bani. Sigur vei găsi activități plăcute care să nu coste mult.

Horoscop 26 aprilie 2026 Fecioară

Cu Luna în semnul tău, vei trece prin mai multe emoții, chiar contradictorii. În acest sens, fii mai selectiv cu oamenii din preajma ta.

Horoscop 26 aprilie 2026 Balanță

Vei ajunge într-un punct în care îți vei cere drepturile. Și îți vei da seama că ai tot lăsat de la tine, de aceea oamenii nu te iau în seamă.

Horoscop 26 aprilie 2026 Scorpion

Cauți stabilitatea în orice domeniu. ȘI vei depune eforturi serioase în acest sens. Pentru că oamenii apropiați nu sunt foarte predictibili.

Horoscop 26 aprilie 2026 Săgetător

Încearcă să nu te iei prea în serios. La serviciu sau acasă când vine vorba de treburile gospodărești. Ai nevoie de o atitudine relaxată.

Horoscop 26 aprilie 2026 Capricorn

Oricât de mult ai încerca să fugi de unele discuții cu familia, tot nu vei reuși. Și poate că este mai înțelept să renunți la evitare.

Horoscop 26 aprilie 2026 Vărsător

O zi bună pentru activități mintale și plimbări. În discuțiile cu apropiații, trebuie să fii mai atent la detaliile pe care le vei împărtăși.

Horoscop 26 aprilie 2026 Pești

Nu poate fi totul perfect! Așa că trebuie să fii pregătit de mai multe scenarii. Chiar și în activitățile care par nesemnificative inițial.