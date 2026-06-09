Vot în Parlament, luni 15 iunie, pentru guvernul Tomac

Din punct de vedere al expertizei, al competenței, guvernul propus de Eugen Tomac este unul de top. Premierul desemnat a ales specialiști consacrați în domeniile lor de activitate, cu imagine bună și cu o capacitate de dialog pe care mulți dintre miniștrii din cabinetul Bolojan, cu premierul în frunte, nu o aveau.

Care sunt șansele ca acest guvern să treacă și când va avea loc votul în Parlament?

Cu partidele cu care premierul desemnat a negociat ieri ne-am lămurit: USR și PNL nu îl susțin. Dacă unele ”aripi” din PNL și USR nu vor vota învestirea guvernului Tomac, noului Executiv îi lipsesc circa 50 de voturi. Grupul lui Ponta, Uniți pentru România, ar putea da 15 dintre acestea. Parlamentari din grupurile POT, SOS, PACE, cu care Tomac discută astăzi, adună peste 60 de voturi, în cele două Camere. Sunt, deci, șanse să treacă guvernul, chiar dacă AUR, PNL și USR își țin parlamentarii în bănci, pe formula ”prezent, nu votez”.

Pentru partide decizia este una complicată, liderii nu își asumă hotărârea de a vota sau respinge guvernul independent. Până acum, președinții primeau mandat să negocieze funcțiile și programul de guvernare al unui guvern de coaliție. Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan cer votul în Consiliul Politic Național respectiv în Biroul Politic Național.

Deci, abia joi se vor decide lucrurile. Vineri sau în week-end, parlamentarii se întorc mai greu din teritoriu, așa că prezența ar fi mai mică, la fel și șansele ca guvernul să treacă. De aceea, se va ajunge luni, 15 iunie, la votul în Camerele reunite pentru învestirea guvernului Tomac.

La o primă vedere, pare că termenul constituțional ar fi depășit, fiindcă nominalizarea a fost anunțată de președinte în seara zilei de 4 iunie. Dar, decretul de nominalizare a fost publicat în MO pe data de 5, așa că se încadrează în termenul de 10 zile oferit de Constituție premierului desemnat ca să-și alcătuiască guvernul.