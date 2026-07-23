Președinta Indiei, în România, la Palatul Cotroceni FOTO. Documentele care vor fi semnate astăzi la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan o primește, la Palatul Cotroceni, pe preşedinta Republicii India, Droupadi Murmu.

Președintele Nicuşor Dan o primește, joi, la Palatul Cotroceni pe preşedinta Republicii India, Droupadi Murmu.

Potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, convorbirile oficiale vizează consolidarea parteneriatului bilateral extins, dezvoltarea relaţiilor interumane prin intensificarea schimburilor culturale, academice, sportive, precum şi în domeniile cercetării şi inovării, alături de aprofundarea cooperării economice bilaterale.

foto Florin Răvdan/DCNews

Trei documente de cooperare între România și India vor fi semnate astăzi, la Palatul Cotroceni. Acordurile vizează consolidarea colaborării în domeniile educației, cercetării și tehnologiei, precum și sportului.

Cele trei documente sunt: