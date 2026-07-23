Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Politica Președinta Indiei, în România, la Palatul Cotroceni FOTO. Documentele care vor fi semnate astăzi la Cotroceni

Președinta Indiei, în România, la Palatul Cotroceni FOTO. Documentele care vor fi semnate astăzi la Cotroceni

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
Data publicării: 23 Iul 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
Vezi galeria foto WhatsApp Image 2026-07-23 at 17.02.09

Președintele Nicușor Dan o primește, la Palatul Cotroceni, pe preşedinta Republicii India, Droupadi Murmu.

Ambulanța la Cotroceni, în timpul ceremoniei România-India. Cine a reacționat imediat și ce a făcut Nicușor Dan/VIDEO
 

Președintele Nicuşor Dan o primește, joi, la Palatul Cotroceni pe preşedinta Republicii India, Droupadi Murmu.

Potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, convorbirile oficiale vizează consolidarea parteneriatului bilateral extins, dezvoltarea relaţiilor interumane prin intensificarea schimburilor culturale, academice, sportive, precum şi în domeniile cercetării şi inovării, alături de aprofundarea cooperării economice bilaterale.

foto Florin Răvdan/DCNews

Președinta Indiei, în România, la Palatul Cotroceni FOTO. Documentele care vor fi semnate astăzi la Cotroceni

Președinta Indiei, în România, la Palatul Cotroceni FOTO. Documentele care vor fi semnate astăzi la Cotroceni

Președinta Indiei, în România, la Palatul Cotroceni FOTO. Documentele care vor fi semnate astăzi la Cotroceni

Președinta Indiei, în România, la Palatul Cotroceni FOTO. Documentele care vor fi semnate astăzi la Cotroceni

Președinta Indiei, în România, la Palatul Cotroceni FOTO. Documentele care vor fi semnate astăzi la Cotroceni

Trei documente de cooperare între România și India vor fi semnate astăzi, la Palatul Cotroceni. Acordurile vizează consolidarea colaborării în domeniile educației, cercetării și tehnologiei, precum și sportului. 

Cele trei documente sunt:

  • Memorandum de înțelegere între Universitatea București și Institutul Indian pentru Relații Culturale (ICCR), privind înființarea unei Catedre ICCR de Studii Indiene.
  • Program de cooperare în domeniul științei și tehnologiei între Autoritatea Națională pentru Cercetare din România și Departamentul pentru Știință și Tehnologie al Ministerului Științei și Tehnologiei din India.
  • Declarație comună de intenție în domeniul sportului între Agenția Națională pentru Sport din România și Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii India.

Președinta Indiei, în România, la Palatul Cotroceni FOTO. Documentele care vor fi semnate astăzi la Cotroceni

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
india
romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Politica
Citește mai multe din Politica
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close