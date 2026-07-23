Președinta Indiei, în România, la Palatul Cotroceni FOTO. Documentele care vor fi semnate astăzi la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan o primește, la Palatul Cotroceni, pe preşedinta Republicii India, Droupadi Murmu.
Ambulanța la Cotroceni, în timpul ceremoniei România-India. Cine a reacționat imediat și ce a făcut Nicușor Dan/VIDEO
Președintele Nicuşor Dan o primește, joi, la Palatul Cotroceni pe preşedinta Republicii India, Droupadi Murmu.
Potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, convorbirile oficiale vizează consolidarea parteneriatului bilateral extins, dezvoltarea relaţiilor interumane prin intensificarea schimburilor culturale, academice, sportive, precum şi în domeniile cercetării şi inovării, alături de aprofundarea cooperării economice bilaterale.
foto Florin Răvdan/DCNews
Trei documente de cooperare între România și India vor fi semnate astăzi, la Palatul Cotroceni. Acordurile vizează consolidarea colaborării în domeniile educației, cercetării și tehnologiei, precum și sportului.
Cele trei documente sunt:
- Memorandum de înțelegere între Universitatea București și Institutul Indian pentru Relații Culturale (ICCR), privind înființarea unei Catedre ICCR de Studii Indiene.
- Program de cooperare în domeniul științei și tehnologiei între Autoritatea Națională pentru Cercetare din România și Departamentul pentru Știință și Tehnologie al Ministerului Științei și Tehnologiei din India.
- Declarație comună de intenție în domeniul sportului între Agenția Națională pentru Sport din România și Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii India.