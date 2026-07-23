Replica AUR după acuzațiile lui Sorin Grindeanu: Inventează probleme! Ce spune Peiu despre un guvern condus de Olguța Vasilescu

Lia Olguța Vasilescu și Sorin Grindeanu

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, respinge afirmațiile făcute de președintele PSD, Sorin Grindeanu, potrivit cărora ar fi condiționat susținerea Guvernului Veștea de intrarea AUR la guvernare.

Întrebat dacă a impus condiția ca AUR să fie cooptat la guvernare pentru a susține Executivul, Petrișor Peiu a negat existența unei astfel de negocieri.

„Nu, în primul rând că eu nu am negociat în niciun fel nici cu Sorin Grindeanu, nici cu alt membru PSD. În al doilea rând, eu am spus public ceea ce aveam mandat să spun de la partid, pentru că noi aveam o hotărâre a partidului care spunea următorul lucru: nu vom vota niciodată un guvern în care nu suntem parte. Și asta am spus. Dacă asta poate fi considerată o condiție atunci, da, am spus-o, dar am spus-o public inclusiv la postul dumneavoastră. Am spus de mai multe ori, nu avem cum să votăm un guvern din care nu facem parte. Dar nu am avut o discuție cu domniile lor. Domniile lor nu au discutat cu nimeni în mod instituțional de la AUR. Ei spun că au discutat cu domnul Mohamed Murad, ei spun că au discutat cu domnul Simion, dar instituțional nu au discutat cu nimeni”, a spus Petrișor Peiu.

Liderul AUR a explicat că a participat la o singură discuție cu Sorin Grindeanu, însă spune că, nici în acel context, George Simion nu a promis sprijin pentru viitorul guvern.

„Sorin Grindeanu spune că au existat promisiuni. Dar în niciun caz de la domnul Simion. Eu am fost parte în ziua de luni, deci în ziua votului asupra moțiunii, la o singură discuție care a avut loc între domnul Grindeanu, domnul Neacșu, eu și încă doi colegi ai mei. În timpul acelei discuții, domnul Simion nu a spus niciodată că AUR va vota guvernul Veștea, iar eu le-am spus foarte clar același mesaj pe care l-am spus și la dumneavoastră, nu avem cum să votăm un guvern din care nu facem parte. Doi, nu avem cum să votăm un guvern care vine cu același program precum guvernul Bolojan pentru că noi am făcut acea moțiune de cenzură, nu împotriva lui Bolojan ca persoană, ci împotriva unor politici publice. Și atunci, imediat după acea discuție, care s-a încheiat abrupt, domnul Grindeanu plecând și spunând `domnule, bine, aștept decizia voastră finală`. Eu am fost cu doi colegi ai mei și le-am zis: `domnule, răspunsul nostru final este că nu avem cum să votăm guvernul`”, spune Petrișor Peiu.

Liderul senatorilor AUR a mai spus că reprezentanții PSD au sugerat ulterior ca premierul desemnat Veștea să meargă la sediul partidului pentru noi discuții.

„Ei au spus următorul lucru: `Nu, domle, că acum Veștea vrea să vină la voi la partid să discute`. Eu le-am spus sincer: `măi, oameni buni, dacă îl trimiteți, se va face de râs omul. Dacă îl trimiteți pe Veștea la sediul AUR, se va face de râs în sensul că nu poate să obțină acel vot`”, adaugă Peiu.

Petrișor Peiu: „Grindeanu spune o minciună”

În continuarea intervenției, Petrișor Peiu l-a acuzat pe Sorin Grindeanu că prezintă informații false despre pozițiile AUR.

„Păi, în primul rând, dânsu spune o minciună. Dânsu spune undeva că noi nu știu ce valori europene nu împărtășim cu el și tot menționează sancțiunile împotriva Rusiei. Nu există niciun fel de luare de poziție a partidului AUR sau vreunui lider al partidului AUR împotriva sancțiunilor împotriva Federației Ruse. Noi am spus tot timpul că Federația Rusă este stat agresor și că această formă de organizare a comunității internaționale, în primul rând occidentale, este îndreptățită să sancționeze un stat agresor. Deci, dânsu inventează o problemă fără să aibă niciun fundament real.

În al doilea rând, dânsu ne acuză pe noi că susținem guvernul Bolojan în contextul în care domnia sa i-a asigurat cele mai multe voturi. L-a instalat acolo și au votat absolut toate chestiunile împreună. Spune acum că din cauza AUR că nu a votat guvernul Veștea, Bolojan și USR ul, îl citez pe Sorin Grindeanu, rămân în funcție. Da, deci vă dați seama ce enormitate îmi reproșează mie că rămâne în funcție un guvern pe care el l-a instalat și căruia i-a votat absolut, adică nu că i-a votat guvernului, dar împreună cu PNL și USR domnul Grindeanu au votat ei împreună toate aceste chestiuni pe care noi le reproșăm, de la creșterea TVA-ului până la creșterea impozitului pe dividende până la scăderea pragului la microîntreprinderi, decizia de neindexare a pensiilor, decizia de nescădere a cheltuielilor bugetare. Toate aceste lucruri sunt chestiuni pe care noi le reproșăm”, punctează liderul AUR.

AUR respinge atât varianta Grindeanu, cât și Olguța Vasilescu

Întrebat dacă AUR ar susține un guvern condus de Lia Olguța Vasilescu, după declarațiile primarului Craiovei privind posibilitatea formării unei majorități parlamentare, Petrișor Peiu a spus că poziția partidului rămâne aceeași.

„Cu niciunul. Am spus foarte clar, poziția noastră este neschimbată. Nu votăm niciodată un guvern din care nu facem parte și dacă vom vota un guvern, vom vota un guvern în care să avem încredere că va aplica câteva din principiile pe care noi le susținem pentru ieșirea din criză. Și singura garanție a existenței acestor principii ar fi să avem funcția de prim ministru”, a conchis Peiu la Digi24.