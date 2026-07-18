Alegeri anticipate în România. Omul PSD de la vârful Parlamentului European, val de avertismente dacă vom ajunge la asta

Stampilă de vot / Sursa foto: Agerpres

România continuă să supraviețuiască politic cu un guvern interimar. Fiecare decizie luată devine o luptă între partidele care, până recent, reprezentau Puterea și, de pe margine, unii actori politici se implică, urmărindu-și propria agendă.

Liderii politici deja nu mai vorbesc despre forme de Putere, cât despre conflicte punctuale și eventualitatea alegerilor anticipate. În culisele scenei politice, par a se face noi scenarii, în timp ce anticipatele, invocate fie ca o amenințate, fie ca un pericol, au ajuns un subiect banalizat.

Totuși, Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, membru al PSD, face apel la calm politic, avertizând că nu astăzi trăim scenariul cel mai rău: ”Eu cred că nu s-au epuizat toate soluțiile. Cred în continuare în dialog, dar este și aceasta (n.r. alegerile anticipate) o variantă” a spus liderul PE la Digi24.

El a punctat și un paradox: ”Vorbim de reduceri bugetare, dar cine vorbește despre asta ne spune și că avem bani de anticipate”.

Două efecte imediate ale alegerilor anticipate

Dacă se va ajunge la alegerile anticipate, România ar fi într-o situație fără precedent. ”Ar putea genera blocaje pe fonduri europene. O să spuneți că oricum avem o parte din aceste blocaje, dar nu, nu la același nivel” a avertizat Victor Negrescu.

”Sunt îngrijorat, nu ca și când aș fi speriat, că mesajele populiste riscă să câștige mai mult teren decât au acum” a mai spus social-democratul. El a vorbit despre situația în care partidele politice ”cu agendă antiromânească” ar putea câștiga mai mult teren în Parlament.

Ultima schimbare de strategie de pe scena politică vine chiar de la liderul PSD, Sorin Grindeanu, care, la Antena 3 CNN, declara că a reevaluat AUR, dar mai sunt aspecte de clarificat: