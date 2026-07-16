Nicușor Dan, întâlnire cu reprezentanții partidelor, pe tema Codului Urbanismului, jalon din PNRR

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Nicușor Dan va avea, miercuri, o întâlnire pe tema Codului Urbanismului cu reprezentanții PSD, PNL, USR, UDMR și Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale.

Președintele României, Nicușor Dan, se întâlnește joi de la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, cu reprezentanții partidelor din fosta coaliție de guvernare pe tema Codului Urbanismului, un jalon pentru banii din PNRR, potrivit agendei șefului statului.

"Întâlnire pe tema Codului Urbanismului, cu participarea reprezentanților Partidului Social Democrat, ai Partidului Național Liberal, ai Uniunii Salvați România, ai Uniunii Democrate Maghiare din România și ai Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale", se arată în agenda președintelui, anunțată de Administrația Prezidențială.

Cine vine la Cotroceni din partea fiecărui partid

Printre cei care participă la întâlnire se numără și Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, pus sub acuzare de DNA pentru luare de mită.

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Lista completă a reprezentanților partidelor prezenți la întâlnirea de la ora 12:00 arată în felul următor:

PSD: Rareș Hopincă;

PNL: Ciprian Ciucu și Florin Roman;

USR: Radu Mihaiu;

UDMR: Cseke Attila;

Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale: Gheorghe Nacov.

Miza principală a proiectului de Cod al Urbanismului o reprezintă autorizațiile de construire din București. Reamintim că referendumul organizat de Nicușor Dan în Capitală în 2024, în vremea când era primar al Bucureștiului, prevede că autorizațiile de construire trebuie mutate de la primarii de sectoare la primarul general.

Cseke Attila: Codul Urbanismului este un jalon important

Totodată, reamintim că acum trei zile, Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, spunea că este necesară adoptarea Codului Urbanismului, jalon în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Totodată, el anunța că proiectul aflat în Camera Deputaţilor va suferi modificări în urma amendamentelor propuse.

"Codul Urbanismului este în Camera Deputaţilor ca şi cameră decizională, noi dorim ca în sesiunea extraordinară - sperăm că se va convoca o sesiune extraordinară de Parlament - să treacă în Camera Deputaţilor, după care să treacă şi în Senat, pentru că vor fi nişte amendamente care vor fi adoptate. Este un jalon important şi acest jalon trebuie executat fie în Parlament, fie de către un guvern care ar putea fi învestit într-o oarecare formulă, pentru că până la 31 august acesta trebuie să fie publicat în Monitorul Oficial", a afirmat Cseke Attila luni.