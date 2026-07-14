Chirieac vede două ieșiri din criza politică. Anticipate sunt "soluția cea mai potrivită", însă există și o altă cale

Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Criza politică se menține și după consultările desfășurate ieri, la Palatul Cotroceni. Ce soluții ne rămân? Răspunsul vine de la analistul politic Bogdan Chirieac.

Așa cum a anticipat Bogdan Chirieac, criza politică din România se prelungește de luni bune, iar partidele încă sunt departe de un consens. În actualul context, alegerile anticipate sunt "soluția cea mai potrivită", consideră Bogdan Chireac, avertizând totodată că "partidul care va câștiga cel mai mult, riscând practic să-și dubleze scorul" va fi AUR.

Pe lângă organizarea alegerilor anticipate mai există însă o posibilă soluție, spune Chirieac: "renunțarea la cordonul sanitar din jurul AUR" și formarea unei coaliții.

"Soluția anticipatelor mi se pare cea mai potrivită. Aici sunt patru partide numite prooccidentale. Dacă AUR reprezintă, într-adevăr, un pericol pentru România, fiind, după spusele domniilor lor, un partid pro-rus, atunci ar trebui să te aduni în fața pericolului și să procedezi în consecință pentru țară. Dacă nu, căci nu cred că au în mod real acest sentiment cele patru partide prooccidentale, atunci renunță la cordonul sanitar din jurul AUR și încearcă să faci o coaliție, inclusiv cu acest partid, care, în treacăt fie spus, în Parlamentul European este în Grupul Conservatorilor și Reformatorilor Europeni. Nu este într-un grup de partide extremiste. Acolo se mai află partidul doamnei Meloni, partidul lui Karol Nawrocki din Polonia și așa mai departe.

Bogdan Chirieac: Dacă facem alegeri anticipate, partidul care va câștiga cel mai mult, riscând practic să-și dubleze scorul, este AUR

Totuși, și AUR are așteptări nerealiste, fiindcă ei spun "vrem anticipate sau vrem un guvern unde noi să dăm premierul" ceea ce iarăși nu se poate întâmpla. Dacă facem alegeri anticipate, partidul care va câștiga cel mai mult, riscând practic să-și dubleze scorul, este AUR. Toate sondajele îl dau cu cel puțin 35%, alte sondaje îl dau chiar cu peste 40%, de la 20% cât are acum în Parlament. Deci marja de manevră în Parlament se restrânge și mai mult. Doar dacă, repet, nu se renunță la cordonul sanitar ridicat împotriva AUR.

De ce cred că domnul președinte Dan nu poate să renunțe la acest cordon sanitar? Fiindcă el a justificat, deși n-a avut niciun rol în anularea alegerilor prezidențiale din 2024, el a justificat Bruxelles-ului anularea alegerilor prin blocarea unui partid extremist - AUR - care nu știu ce făcea României, ducea România către Rusia. Și acum să vii brusc și să spui AUR e în regulă, ne-am înșelat atunci, înseamnă că ne-am înșelat și cu anularea alegerilor prezidențiale? Deci, da, situația politică este, într-adevăr, fără rezolvare. Probabil că alegerile anticipate sunt singura rezolvare în acest moment, chiar cu problemele care vin cu aceste alegeri", a declarat Bogdan Chirieac într-un interviu pentru Radio România Actualități.

De ce este dificil să organizezi alegeri anticipate

Bogdan Chirieac a explicat și de ce organizarea alegerilor anticipate nu ar fi o misiune ușoară, făcând referire la declarațiile lui Adrian Țuțuianu, președintele Autorității Electorale Permanente.

"Dânsul spunea la dumneavoastră (la Radio România Actualități n.r.) că aceste alegeri anticipate ar putea fi organizate cel mai curând în noiembrie fiindcă sunt și niște intervale de timp legale, care trebuie respectate. Haideți în noiembrie atunci, dacă nu se poate, oricum rămâne Bolojan, care are toate puterile, mai puțin aceea de a da ordonanțe de urgență, și așa nu plătește facturile statului, deci deficitul e redus, am avea o șansă să nu intrăm în junk, ceea ce îi va ridica și mai mult ratingul lui Bolojan, și o să votăm partidele politice. AUR pe primul loc, probabil că alianța PNL-USR locul doi, undeva la 30%, să vedem ce va face PSD-ul, probabil că nu un scor foarte mare, deși PSD-ul are capacitate mare de mobilizare, are 1.700 de primari. Degeaba îl dau sondajele cu 17% în momentul ăsta, că va lua mai mult. Și, mă rog, UDMR-ul care va intra iarăși în Parlament. Alte partide politice nu le mai văd să tragă pragul, decât poate partidul politic al lui Victor Ponta, dacă și-l face, atunci el va lua un scor mai mare, luând alegători și de la AUR, și de la PSD. Mai departe, facem iarăși o coaliţie, cu AUR spre 40%, cu redistribuire. Cu ce coaliţie?", a mai spus Chirieac.

Chirieac, despre scenariul unei succesiuni de guverne minoritare susținute în Parlament

Ulterior, Bogdan Chirieac a fost întrebat și despre despre scenariul unei succesiuni de guverne minoritare susținute în Parlament.

"Mi se pare complet nerealist. În ce țară civilizată am văzut fiecare partid conducând câte un guvern minoritar, pe rând? Păi noi facem guverne și politică pentru partide? Credeam că facem pentru țară, pentru România. De unde? Sunt doctrine diferite, ideologii diferite, programe politice diferite și vii cu programul politic la un an de zile, la șase luni, sau cum? Astăzi conduce PSD-ul, peste trei luni PNL-ul, peste încă trei USR-ul și așa mai departe.

Astea sunt prostii, efectiv, pe care le lansează unii domni politicieni în spațiul public. Fă, dom'le, o coaliție majoritară în Parlament care să poată implementa un program de guvernare lung, scurt, așa cum este, că de reforma statului nu mai poate fi vorba în această sesiune, e clară situația. Dar măcar salvează țara de probleme, împiedică intrarea României în zona de junk financiar, oprește prăbușirea leului", a mai spus Bogdan Chirieac.