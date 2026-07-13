Angajații din Finanțe anunţă noi proteste la sediul ANAF. "SindFISC ia în calcul declanşarea conflictului colectiv de muncă"

Imagine cu sediul ANAF. Foto: arhivă

SindFISC anunţă proteste la sediul ANAF şi avertizează că va declanşa conflictul colectiv de muncă.

Sindicatul Naţional Finanţe Publice (SindFISC) anunță că va organiza, miercuri, 15 iulie, un protest la sediile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) şi Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), ultima acţiune din seria pichetărilor programate, avertizând că va declanşa conflictul colectiv de muncă dacă revendicările nu vor fi soluţionate, transmite Agerpres.

Protestul se va desfăşura între orele 16:30 şi 17:30, la sediul ANAF şi DGAF din Piaţa Presei Libere, în afara programului de lucru.

Totodată, SindFISC precizează, într-un comunicat de presă, că protestul marchează încheierea primei etape a programului de acţiuni desfăşurate în ultimele 60 de zile, după 11 pichetări organizate în teritoriu.

SindFISC ia în calcul declanşarea conflictului colectiv de muncă la nivel instituţional

"În măsura în care solicitările finanţiştilor, manifestate în cadrul programului de proteste deja derulat, nu vor fi soluţionate, SindFISC ia în calcul declanşarea conflictului colectiv de muncă la nivel instituţional", se arată în comunicat.

În plus, sindicatul susţine că actuala formă a proiectului noii legi a salarizării este "profund dezavantajoasă" pentru angajaţii din sistemul financiar-fiscal şi contravine angajamentelor asumate de autorităţi în ultimii trei ani.

Principalele revendicări

Principalele revendicări vizează instituirea unei grile salariale distincte pentru administraţia fiscală în viitoarea lege a salarizării, includerea funcţiei de inspector antifraudă fiscală în această grilă, încadrarea direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice ca unităţi ANAF, legiferarea statutului profesional al finanţiştilor, recunoaşterea specificului activităţii prin compensarea riscurilor şi interdicţiilor profesionale, stimularea performanţei şi asigurarea unei finanţări adecvate şi a unor condiţii de muncă decente.

Organizaţia sindicală argumentează că ANAF are un rol strategic în funcţionarea statului, întrucât administrează şi colectează peste 80% din veniturile bugetului general consolidat, iar eficienţa instituţiei condiţionează finanţarea serviciilor publice.

SindFISC: Inspectorii antifraudă reprezintă "prima linie de apărare a bugetului"

În ceea ce priveşte Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, SindFISC afirmă că inspectorii antifraudă reprezintă "prima linie de apărare a bugetului", desfăşurând activităţi complexe de combatere a evaziunii fiscale şi meritând o recunoaştere salarială corespunzătoare responsabilităţilor asumate.

Sindicatul mai anunţă că a primit o scrisoare oficială de susţinere din partea Federaţiei Europene a Personalului din Serviciile Publice (EUROFEDOP), organizaţie la care este afiliat, în contextul acţiunilor privind proiectul noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice.