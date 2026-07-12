O mașină a intrat în mulțime la un târg din Chile: Șase oameni au murit / foto în articol

Sursa foto: https://www.magnific.com/, @grandwarszawski

Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite după ce un vehicul a intrat în mulțime la un târg din Vina del Mar, Chile.

Cel puţin şase persoane au fost ucise şi alte şapte au fost rănite duminică în Chile, după ce au fost lovite de un vehicul în timpul unui târg la Vina del Mar, la vest de capitala Santiago de Chile, a anunţat poliţia, precizând că şoferul a fost arestat, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Şoferul, din motive încă necunoscute, ar fi pierdut controlul vehiculului" şi a lovit pietonii de la marginea târgului Caupolican, a declarat colonelul Jorge Guaita, din cadrul carabinierilor prefecturii Vina del Mar, într-un mesaj transmis AFP.

"La ora actuală, avem şase persoane care au decedat. Şapte persoane au fost rănite, dar din fericire niciuna nu se află în pericol de moarte", a precizat colonelul Guaita.

Şoferul este un subofiţer de Marină care nu se afla în misiune în momentul faptelor, potrivit Marinei chiliene. El a fost reţinut şi supus unor examinări medicale, conform poliţiei.

Primele mărturii adunate de poliţie afirmă că vehiculul circula cu o viteză excesivă pe un drum de-a care mărginea târgul.

În fotografiile realizate după accident se poate vedea o maşină albă cu parbrizul spart şi o parte din capotă îndoită. Vehiculul este înconjurat pe jos de haine, cartoane şi alte articole care par să provină de la târg.

Delegatul prezidenţial regional din Valparaiso, Manuel Millones Chirino, a declarat că, potrivit rapoartelor preliminare ale poliţiei, bărbatul nu se afla "sub influenţa alcoolului" şi probabil a pierdut controlul vehiculului "din cauza burniţei".

Identitatea victimelor nu a fost confirmată imediat, dar pe baza mărturiilor iniţiale se crede că majoritatea acestora sunt "comercianţi", a precizat Millones.

VEZI ȘI: Insula Qeshm, lovită de mai multe proiectile după reluarea ostilităților dintre SUA și Iran

Întreaga ţară este în doliu

Potrivit Marinei chiliene, şoferul era "un membru al instituţiei, care nu era de serviciu şi conducea un vehicul personal".

Marina a "deplâns pierderea ireparabilă de vieţi omeneşti cauzată de această tragedie" şi a indicat că va colabora la anchetă pentru a clarifica "circumstanţele accidentului".

"Tragedia survenită la Vina del Mar cufundă întreaga ţară în doliu", a comentat preşedintele chilian Jose Antonio Kast care a transmis condoleanţe familiilor victimelor.

"Toate instituţiile statului lucrează pentru a veni în ajutorul persoanelor afectate şi pentru a stabili cu totală claritate responsabilităţile în acest eveniment dureros", a adăugat el.

Municipalitatea din Vina del Mar a indicat că oferă sprijin juridic şi psihologic victimelor.

Oraşul Vina del Mar se află la aproximativ 120 de kilometri vest de Santiago de Chile, pe coasta Pacificului.