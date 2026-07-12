Numerologul Diana Mețiu, invitata săptămânii la MI-TH Influencer

Specialista în numerologie, Diana Mețiu, este invitată la MI-TH Influencer
Diana Mețiu, una dintre cele mai respectate specialiste în numerologie din România, este invitată la emisiunea MI-TH Influencer, la DC News.
În cadrul ediției din această săptămână, Diana Mețiu va vorbi despre:
- numerologia în viața omului;
- cum ajungi numerolog în România;
- analiza numerologică pentru persoane cunoscute, inclusiv politicieni;
- coincidență vs. numerologie.
Emisiunea va fi difuzată duminică, 12 iulie 2026, începând cu ora 11:00.