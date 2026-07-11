„Greu de protejat, greu de monitorizat”. Un loc din România, în centrul unui avertisment privind securitatea țării

Adăposturi antiaeriene

Există o zonă din România mai greu de protejat în cazul unui atac.

Delta Dunării reprezintă una dintre vulnerabilitățile României din punct de vedere al securității, este de părere generalul (r) Ion Oprișor, fost consilier prezidențial pentru apărare și siguranță națională și fost secretar al CSAT. Generalul a explicat de ce această zonă ridică provocări importante din perspectivă militară.

Întrebat dacă Delta Dunării poate fi considerată o vulnerabilitate, acesta a răspuns:

„Eu cred că Delta Dunării este o vulnerabilitate”.

Ion Oprișor a explicat că principala problemă ține de dificultatea protejării unei zone atât de vaste și cu un relief aparte.

„În primul rând, pentru că este greu de protejat din punct de vedere militar. Deși noi avem acea unitate de infanterie marină care desfășoară foarte multe aplicații și exerciții în zonă, întinderea Deltei și faptul că terenul este foarte greu de pătruns fac ca aceasta să fie, într-adevăr, o vulnerabilitate”, a spus generalul la Podcastul lui Septimiu.

Întrebat dacă Delta Dunării este și mai greu de monitorizat, generalul a confirmat: „Da, este și greu de monitorizat”.

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Care este importanța Dobrogei din punct de vedere strategic?

„Dobrogea a fost și rămâne un teritoriu de o importanță deosebită pentru România. De fapt, pentru întreaga regiune, având în vedere că este și o zonă de graniță. Dacă vorbim din punct de vedere militar, Dobrogea are o importanță strategică prin baza militară de la Mihail Kogălniceanu. De asemenea, este importantă prin Portul Constanța, unul dintre cele mai mari porturi din regiune. Dobrogea are o importanță majoră prin infrastructura energetică existentă și prin cea care urmează să fie dezvoltată. Mă refer la gazele naturale din proiectul Neptun Deep, la energia nucleară produsă la Cernavodă și la parcul eolian, cel mai mare din România. Toate acestea sunt elemente care fac ca Dobrogea să fie extrem de importantă pentru România”, a mai zis generalul.