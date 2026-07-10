Moment emoționant în familia regală britanică. Regele Charles s-a întâlnit cu Prinţul Harry, Meghan şi copiii lor

Regele Charles al III-lea nu își mai văzuse nepoții de patru ani. Sursa foto: Agerpres

Regele Charles și Regina Camilla s-au întâlnit cu Prinţul Harry, Meghan şi copiii lor, o premieră după anul 2022.

Au fost momente emoționante în familia regală britanică. Regele Charles al III-lea şi Regina Camilla i-au primit vineri la Highgrove House pe prinţul Harry, soţia sa, Meghan, şi cei doi copii ai lor, Archie şi Lilibet. Regele nu își mai văzuse nepoții de patru ani.

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Prinţul Harry a sosit singur luni în Anglia. S-a întors acasă pentru a pregăti Invictus Games 2027, evenimentul sportiv internaţional programat să se desfăşoare la Birmingham, pe care el însuşi l-a creat pentru foştii soldaţi răniţi pe front sau bolnavi, relatează Agerpres, citând AFP.

Când a ajuns în Anglia Meghan, Archie şi Lilibet, nu se știe exact. Ei au fost primiţi vineri după-amiază de suveranul britanic, în vârstă de 77 de ani, şi de soţia sa, Regina Camilla, la Highgrove House, reşedinţa privată a regelui Charles, situată în sud-vestul Angliei, potrivit Palatului Buckingham, care a descris întâlnirea drept "un eveniment familial privat".

Archie, în vârstă de şapte ani, şi Lilibet, în vârstă de cinci ani, şi-au văzut astfel bunicul patern pentru prima dată după celebrările ocazionate de Jubileul de Platină al regretatei Regine Elisabeta a II-a în 2022.

Prinţul Harry a revenit de mai multe ori în Regatul Unit, dar fără Meghan, Archie şi Lilibet

Din anul 2020, Harry şi Meghan trăiesc în statul american California, după ce au decis să renunţe la îndatoririle lor publice din cadrul casei regale britanice şi după ce au făcut declaraţii şocante despre familia regală. De atunci, Prinţul Harry a revenit de mai multe ori în Regatul Unit, dar fără soție și copii.

Vizita din această săptămână a prinţului britanic în ţara sa natală a generat informaţii contradictorii. Mai multe mass-media britanice, inclusiv BBC şi Sky News, citând o sursă din anturajul lui Harry, au relatat mai întâi că prinţul urma să fie cazat în Palatul Buckingham.

După publicarea acestei informaţii, aceleaşi companii de presă au publicat o dezminţire din partea Palatului Buckingham, care a explicat faptul că prinţul Harry nu a acceptat în timp util invitaţia de a sta în locuinţa oficială a suveranului britanic.

Marţi, într-un verdict lipsit de concesii, Înalta Curte din Londra a respins procesul intentat de Harry - fiul cel mic al regelui Charles - şi de alte celebrităţi împotriva editorului tabloidului Daily Mail, pe care l-au dat în judecată pentru atingeri aduse vieţii lor private.