Locurile de muncă din UE, desființate de AI și de Pactul Verde. Georgiana Teodorescu (ECR): La ce să se aștepte angajații / video

Europarlamentarul ECR Georgiana Teodorescu

Georgiana Teodorescu, europarlamentar în Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, a vorbit despre strategiile UE în ceea ce privește recalificarea și perfecționare profesională a cetățenilor.

Într-un dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac, la DC News, europarlamentarul ECR Georgiana Teodorescu a atras atenția asupra problemelor pe care digitalizarea și avântul inteligenței artificiale le generează la nivelul locurilor de muncă din Uniunea Europeană.

„Sunteți vicepreședintele Comisiei de Muncă și Educație din Parlamentul European, puteți avea inițiative în zona asta, aveți un plan?“, a întrebat Bogdan Chirieac, adăugând că „ce vine din Europa e, poate, mai ușor de implementat, mai respectat de către cei de la București“

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„Am avut discuții cu doamna comisar european Roxana Mînzatu, care este și vicepreședinte al Comisiei Europene și care are competențe chiar pe muncă și afaceri sociale. Pot să vă spun că, în acest mandat, Comisia Europeană a acordat o importanță deosebită pentru tot ceea ce înseamnă recalificare și perfecționare profesională.

Europa se luptă în momentul de față cu două transformări majore care nu ajută piața de muncă. În primul rând vorbim de digitalizare și inteligență artificială, care duc la pierderea a foarte multor locuri de muncă. Atunci, pentru acești oameni, trebuie să găsim soluții, care vin o dată cu recalificarea profesională“, a explicat Georgiana Teodorescu.

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Uniunea Europeană încearcă să rezolve probleme pe care ea le-a creat. Georgiana Teodorescu: Practic, trebuie să o iei de la zero

Pe de altă parte, situația e agravată de deciziile greșite luate de Uniunea Europeană, cât și de relocarea fabricilor în zone de pe Gob unde forța de muncă este mai ieftină decât în Europa, iar mulți europeni se vor afla în situația de a o lua de la zero în ceea ce privește profesia.

„În al doilea, rând vorbim de tranziția industrială. Se închid foarte multe fabrici în Europa, ca urmare a Pactului Verde, de exemplu, și s-a ajuns la o zonă de tranziție.

Mulți își mută firmele în afara UE și duc fabrica de mașini în India sau Pakistan, că acolo e forța de muncă mai ieftină. Atunci, toți muncitorii care lucrau în aceste fabrici se trezesc peste noapte fără loc de muncă. Și ei știu să facă doar ce făceau în fabrica respectivă. Deci, ei ori trebuie să-și găsească un loc de muncă adecvat, ceea ce înseamnă că noi trebuie să stimulăm economia și industrializarea Europei, trebuie să găsim soluții de noi locuri de muncă, ori trebuie să le asiguri o soluție de recalificare profesională, iar pentru asta există fonduri europene și o strategie clară a Uniunii Europene, pentru a se da bani pe reconversie și recalificare profesională.

Totuși, asta nu înseamnă că dacă ai fost inginer într-o fabrică de mașini și câștigai foarte bine, te recalifici peste noapte și vei câștiga la fel de bine în alt domeniu. Practic, începi de la zero“, a punctat europarlamentarul ECR.

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„Nu credeți că onorabila Comisie Europeană încearcă să găsească soluții pentru crize pe care ea le-a creat? De pildă, Pactul Verde și electrificarea automobilelor au avut ca urmare o prăbușire a producției industriale. Volkswagen a anunțat că închide patru fabrici în Germania și dă afară 100.000 de oameni la nivel mondial“, a spus Bogdan Chirieac.

„Exact asta s-a întâmplat! Iar la pachet cu aceste afaceri mari, se închid și falimentează și foarte multe companii mici, IMM-uri care erau dependente de acea piață. E un adevărat ecosistem economic. Asta înseamnă locuri de muncă, oameni care își întrețineau familiile din acel domeniu, copii care se bazau pe banii părinților ca să meargă la o școală bună și să ia o bursă.

În momentul în care tu afectezi o întreagă industrie, practic dai în cap propriilor cetățeni. Doar de dragul a depoluării planetei în condițiile în care pe partea cealaltă se poluează mai mult“, a conchis, la DC News, Georgiana Teodorescu.

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Reclamă politică Deputat european Georgiana Tedorescu, membru al Parlamentului European pentru Grupul ECR

Această declarație politică se referă la activitatea sa în Parlamentul European.

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