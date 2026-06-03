Proiect nou, după PNRR și SAFE. Georgiana Teodorescu (ECR): Am cerut Comisiei Europene să se gândească la un lucru / video

Într-un dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac despre necesitatea construcției de locuințe la prețuri accesibile pentru tineri, Georgiana Teodorescu, europarlamentar ECR, a precizat că, după PNRR și SAFE, Comisia Europeană ar putea să gândească un astfel de proiect pentru țările din UE, iar banii să beneficieze de dobânzi accesibile.

„Mult ne-ar ajuta un miliard de euro pentru construcția de locuințe“, a punctat analistul politic Bogdan Chirieac.

„Am cerut inclusiv Comisiei Europene, și s-a votat raportul în formă finală în acest fel, să se gândească un mecanism de finanțare prin care statele membre să primească credit, similar cu PNRR sau cu SAFE, dar banii să fie dați direct statelor membre, fiecare să-i cheltuie în funcție de nevoile naționale (chirii, case, studenți) și să fie pe o durată îndelungată de timp și cu o durată foarte mică negociată la nivel european, adică să se implice direct Comisia și să negocieze, pentru că dacă merge România acum pe piață, ia cu dobândă de 7%“, a punctat Georgiana Teodorescu, europarlamentar ECR.

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„Dacă merge Uniunea Europeană, creează un astfel de program și o astfel de unealtă pe care să o folosim toți, probabil va fi o dobândă de 3%, de exemplu, sau mult mai mică decât am lua noi separat“, a mai zis europarlamentarul, adăugând că „nu ar face parte din bugetul UE, ci ar fi o chestiune externă, al cărui debitor e statul național“.

„FMI recent a solicitat Comisiei Europene să ia credite împreună, tocmai fiindcă dobânzile ar fi mai mici. Cred că s-a uitat la România și a zis că România plătește mai mult ca la traficul de droguri“, a spus, ironic, Bogdan Chirieac.

„Ca la SAFE, ca la PNRR. Și la PNRR, banii ăia împrumutați trebuie să îi dai înapoi, deși ai și granturi“, a mai precizat Georgiana Teodorescu.

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Georgiana Teodorescu: Cu banii din PNRR am finanțat deficitul

Europarlamentarul ECR a criticat modul în care România s-a folosit de banii din PNRR și și-a finanțat deficitul în loc să facă investiții.

„România nu a reușit să tragă mai nimic de acolo“, a completat Bogdan Chirieac.

„Păi a tras și România și i-a folosit, așa cum scrie în acordul cu Comisia Europeană, pentru finanțarea deficitului bugetar. Adică în loc să folosim bani din PNRR pentru a construi școli, spitale, autostrăzi etc, am folosit pentru finanțarea deficitului bugetar. I-am folosit pe post de credit, de unde am luat bani când au venit facturile și nu aveam de unde, că aveam deficit. Doar că o să trebuiască să-i dăm înapoi și nici nu rămânem cu ceva separat“, a mai zis, la DC News, Georgiana Teodorescu, europarlamentar ECR.

Articolul este finanțat de Grupul ECR din Parlamentul European.