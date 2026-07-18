Horoscop 20-26 iulie 2026. Saturn retrogradează. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni zodii - VIDEO

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

Săptămâna începe cu un aspect foarte puternic, mai ales în ceea ce privește astrologia mundană. Este vorba de opoziția dintre Jupiter din Leu și Pluto din Vărsător. Aceasta va fi responsabilă pentru lupte de putere, negocieri dure și schimbarea unor supremații.

Pe 22 iulie, Soarele intră în semnul Leului. Timp de o lună, ne vom bucura de energia acestui sezon, unul special în 2026. Datorită prezenței lui Jupiter.

Pe 24 iulie, Mercur își va opri retrogradarea în Rac. Însă, atenție! Efectele retrogradării se pot întinde până pe 9 august.

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Iar duminică, 26 iulie, Saturn își va începe retrogradarea în semnul Berbecului, care va dura până pe 11 decembrie. Semnele cardinale(Berbec, Rac, Balanță, Capricorn) vor trece prin mai multe provocări legate de trecerea timpului.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre aceste evenimente și previziunile pentru toate zodiile, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 19 iulie, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.