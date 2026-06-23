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Jupiter în Leu, 30 iunie 2026 - 26 iulie 2027. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO

Autor: Echipa Astrosens
Data publicării: 23 Iun 2026
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planeta jupiter
Sursă foto: Magnific

Unul dintre cele mai importante evenimente astrologice ale verii din 2026 este intrarea lui Jupiter în Leu.

Pe 30 iunie, Jupiter își începe tranzitul în semnul Leului, unde va rămâne până pe 26 iulie 2027. Am putea spune că este unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii! Jupiter are o reputație extraordinară datorită faptului că este considerat Marele Benefic. Adică, se ocupă de abundență, oportunități, credință, progres, generozitate, dar și de exces de zel. 

Arhetipul Leului este cel al puterii, iubirii, creativității, respectului, artisticului, luxului, dar și al tendințelor autoritare. 

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Din punct de vedere teoretic, poate fi o perioadă spectaculoasă și distractivă. Însă, în practică, vom asista la o sumedenie de întâmplări legate de cum ne raportăm la liderii naționali sau internaționali. Unii vor câștiga și mai multă putere, iar alții ne vor dezamăgi. 

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre acest tranzit, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată marți, 23 iunie, începând cu ora 19.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.

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jupiter in leu
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