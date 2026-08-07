Marte intră în Rac. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO

Sursă foto: Magnific AI

Se pare că va urma o perioadă foarte intensă din punct de vedere emoțional.

Pe 11 august, Marte își începe tranzitul în semnul Racului, unde va rămâne până pe 28 septembrie. Până atunci, Marte va face și o serie de careuri cu Saturn și Neptun.

În astrologie, Marte reprezintă acțiunea, lupta, pasiunea, ambiția, impulsivitatea, nerăbdarea și furia. Semnul Racului, unul de apă, vorbește preponderent despre emoții. Deci s-ar putea ca acestea să devină precum niște arme.

Citește și Saturn retrograd până pe 11 decembrie. Blocaje pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn

Este adevărat că acțiunea nu va fi una fățișă, ci mai degrabă interiorizată. Marte în Rac o să ne facă să fierbem mult si bine până când o să trecem la treabă. De fapt, acest tranzit “combină” focul cu apa.

Cei mai afectați vor fi aceia cu marcaj cardinal în astrogramele natale. Adică Berbec, Rac, Balanță și Capricorn.

Astrologul Daniela Simulescu ne va oferi previziunile și recomandările pentru zodiile vizate, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.