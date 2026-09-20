Alexandru Rogobete, live la DCNews și DCMedical. Reformele care nu mai suportă amânare

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. - Foto: Agerpres

Luni, 21 septembrie, de la ora 13:00, fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete este invitatul lui Bogdan Chirieac într-o ediție în care vor analiza situația actuală din sănătate.

Bogdan Chirieac va discuta cu Alexandru Rogobete și despre măsurile care se impun într-un sistem aflat sub presiunea unor probleme acumulate în timp.

Printre alte teme abordate se numără criza din sănătate și măsurile urgente care se impun, dar și termenele-limită până la care trebuie implementate reformele. Un alt subiect important îl reprezintă situația pacienților și riscul ca aceștia să rămână în voia sorții, într-un sistem care are nevoie de soluții rapide și concrete.

Care sunt reformele care trebuie făcute? Cât de repede pot fi aplicate și care sunt termenele care nu mai pot fi amânate? Ce se întâmplă cu pacienții și cine își asumă responsabilitatea în acest moment?

Afli răspunsurile luni, de la ora 13:00, într-o ediție specială cu Alexandru Rogobete, moderată de Bogdan Chirieac.

Emisiunea va fi difuzată pe DCNews și DCMedical.