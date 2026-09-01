Adormitul la volan, unul dintre cele mai periculoase lucruri pentru un şofer. Detalii la DC Conducem

DC Conducem vine cu noi informaţii importante pentru şoferi.

Adormitul la volan este unul dintre cele mai periculoase lucruri pentru un şofer, spune Titi Aur, invitatul permanent al emisiunii. Totul după ce un autocar înmatriculat în Polonia s-a răsturnat pe o autostradă din Ungaria.

Acesta este unul dintre subiectele emisiunii DC Conducem care se difuzează marţi, 1 septembrie, de la ora 18:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube.

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Ce s-a întâmplat în Ungaria?

Autocarul, care intrase în Ungaria din Serbia, s-a răsturnat în jurul orei locale 1:00 în apropiere de Mezokeresztes, la aproximativ 140 de kilometri est de Budapesta. La bord se aflau 57 de pasageri şi doi şoferi.

Unsprezece persoane au murit la faţa locului, iar o alta a decedat la spital. Serviciile de urgenţă ungare au declarat că au tratat o persoană în stare critică, nouă cu răni grave şi 37 cu răni uşoare.

Este cel mai grav accident de autocar din Ungaria de la tragedia de la Siofok din 2003, când la o trecere de nivel cu calea ferată un tren a izbit un autocar care transporta turişti germani, în incident pierzându-şi viaţa 33 de oameni.

HINA aminteşte totodată că, la 6 august 2022, 12 pelerini polonezi au fost ucişi şi peste 40 răniţi într-un accident de autocar lângă Breznicki Hum, în Croaţia, în timp ce călătoreau spre Medjugorje.