Psihologia şoferului român, subiectul săptămânii la DC Conducem

DC Conducem vă aşteaptă la o nouă ediţie specială.

Emil Gâtej, subcomisar în cadrul Academiei de Poliţie A.I. Cuza, expert în siguranţă rutieră şi specialist în psihologie comportamentală, este invitatul săptămânii la emisiune.

Vorbim împreună despre psihologia şoferului român. De ce conduc românii într-un anumit fel şi de ce acest stil de condus se schimbă imediat cum aceştia ies cu maşina din ţară?

Aceste detalii le aflăm împreună de la Emil Gâtej marţi, 18 august, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube.

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Autostrăzile din Germania ar crește numărul accidentelor în România.

Când vorbim despre siguranța rutieră în România, discuția se oprește adesea la starea drumurilor sau la lipsa autostrăzilor. Totuși, adevărata problemă este mult mai profundă și ține de psihologia și educația celor aflați la volan.

Emil Gâtej, subcomisar în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, a studiat acest fenomen timp de 15 ani și atrage atenția asupra unui aspect neglijat: profilul emoțional al conducătorului auto.

Un prim aspect care fragilizează siguranța pe șosele este chiar modul în care sunt formați noii participanți la trafic. Accentul este pus pe promovarea unui examen, nu pe dobândirea unor abilități reale de supraviețuire și adaptare în trafic.

"În urmă cu 15 ani am hotărât să documentez ştiinţific partea de siguranţă rutieră legată de psihologie, iar psihologia conducătorului auto este un domeniu foarte vast, complicat.

Problema, la nivelul României, din perspectiva psihologiei factorului uman, se rezumă la câteva aspecte. Iar aceste aspecte se desfac în foarte multe faţete. Primul dintre ele ar fi profilul conducătorului auto din România. Care, din păcate, din punct de vedere al formării, al pregătirii, nu este foarte bine pregătit. Uneori, e pregătit doar să ia permisul, nu să fie cu adevărat şofer", a declarat Emil Gâtej în cadrul dezbaterii "Educaţia rutieră: disciplină obligatorie indiferent de vârstă", organizată de DC Media Group.