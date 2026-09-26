Horoscop 28 septembrie-4 octombrie 2026. Venus retrogradează! Daniela Simulescu, previziuni zodii - VIDEO

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

Urmează una dintre cele mai provocatoare săptămâni din 2026! Cel puțin din punct de vedere astrologic. Rămâne de văzut și pe alte planuri.

Luni, Marte intră în semnul Leului. Un tranzit foarte puternic! Pentru că va aduce sete de putere, va transforma respectul în monedă de schimb și ne va oferi curajul de a risca.

Pe 30 septembrie, Mercur își începe tranzitul în semnul Scorpionului, de unde va și retrograda. Mintea noastră va deveni destul de investigativă. Vom afla secrete și vom descoperi puncte oarbe în mai multe situații.

Sâmbătă, Marte face o opoziție cu Pluto, iar Venus își începe retrogradarea în semnul Scorpionului. Ambele aspecte vor testa relațiile, atât cele personale, cât și cele profesionale. Ca să nu mai vorbim de alianțele politice. Și bineînțeles, ne vor aduce negocieri dure, scandaluri, lupte de putere și tendința de a recicla iubirea.

Cei mai vizați vor fi cei cu marcaj fix în astrogramele natale: Taur, Leu, Scorpion, Vărsător.

Duminică, Soarele din Balanță va face o opoziție cu Saturn din Berbec. Aspectul care ne arată că vom fi foarte obosiți, tracasați și pe ici pe colo, resemnați.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre aceste evenimente și previziunile pentru toate zodiile, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 27 septembrie, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.