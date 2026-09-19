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Modelingul prin ochii unui copil de 8 ani. Natalia Maria Ivan, invitată la Mi-Th Influencer

Doinița Manic Autor: Doinița Manic
Mi-Th Influencer
Natalia Maria Ivan, invitată la Mi-Th Influencer

Natalia Maria Ivan este invitata noii ediții a emisiunii "Mi-Th Influencer".

Emisiunea "Mi-Th Influencer" revine cu o nouă ediție, duminică, 20 septembrie, începând cu ora 11:00. De această dată, Mirela Vescan și Thea Haimovitz au o invitată specială - Natalia Maria Ivan, o minunată fetiță, care, la vârsta de 8 ani este deja model.

Natalia face modeling de 8 luni de zile, dar deja se comportă ca o profesionistă în acest domeniu. Totuși, modelingul nu este singura ei pasiune. De la vârsta de 4 ani a făcut balet, iar apoi s-a înscris la înot. Părinții, ambii sportivi, i-au observat pasiunea pentru modeling și recent au decis să o susțină și în această direcție.

Află mai multe despre lumea modelingului văzută prin ochii onui copil de 8 ani, duminică, 20 septembrie, pe DCNews și DCNewsTV!

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