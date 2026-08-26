Ultima eclipsă din 2026. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO

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Luna august se încheie cu Eclipsa de Lună/Luna Plină din Pești.

Pe 28 august, se va petrece ultima eclipsă a anului 2026. Discutăm despre Eclipsa de Lună/Luna Plină din Pești. Aceasta vine să încheie trendul Nodurilor Lunare pe axa Fecioară(Nodul Sud)-Pești(Nodul Nord), care a fost activă în perioada 29 ianuarie 2025-18 august 2026. Vom asista la schimbări atât la nivel colectiv, cât și individual.

Arhetipul Fecioarei vorbește despre contracție, iar cel al Peștilor despre confuzie și lipsă de limite. Implicațiile se vor resimți mai ales pe plan financiar.

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Din punct de vedere astrologic, eclipsele pot declanșa evenimente care sunt menite să se întâmple, de genul celor predestinate. În apropierea acestora, este recomandabil să fim atenți la semnalele și la sincronicitățile apărute. Pentru că poartă mesaje importante pentru noi.

Semnele cele mai afectate vor fi: Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești.

Astrologul Daniela Simulescu ne va oferi detalii despre acest eveniment și despre zodiile afectate, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată miercuri, 26 august, începând cu ora 20.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.