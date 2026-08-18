Vlad Cristian Soare, președintele ONJN, la Interviurile DCNews. Partea nevăzută a jocurilor de noroc

Vlad Cristian Soare, președintele ONJN, la Interviurile DCNews, cu Val Vâlcu/ foto colaj ChatGPT

Președintele ONJN, Vlad Cristian Soare, este invitatul jurnalistului Val Vâlcu, la Interviurile DCNews. Emisiunea este transmisă miercuri, 19 august, de la ora 10:00!

Vlad Cristian Soare, președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), este invitatul jurnalistului Val Vâlcu la ”Interviurile DCNews”, emisiune difuzată de DCNews și DCNewsTV.

Ce face Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc? De ce este necesar? Aflați miercuri, de la ora 10:00, în emisiunea transmisă de DCNews.ro, DCNewsTV.ro, precum și pe Facebook și Youtube DCNews.

Vlad Cristian Soare vorbește despre partea nevăzută a jocurilor de noroc din România. Industria jocurilor de noroc presupune două tipuri de responsabilități: socială și comercială.

Din perspectivă socială, România face primii pași pentru prevenirea și tratarea adicțiilor. În același timp, la nivel comercial, mesajul este unul clar: nu te îmbogățești din jocuri de noroc. ”Nu ai cum să fii pe plus” este semnalul transmis de Vlad Cristian Soare.

Urmăriți emisiunea miercuri, 19 august 2026, de la ora 10:00!