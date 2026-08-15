MI-TH Influencer, cu Mirela Vescan. Tendinţe în beauty şi cele mai noi ştiri

Mirela Vescan vă aşteaptă la o nouă ediţie MI-TH Influencer, duminică, 16 august.

Mirela Vescan vă aşteaptă duminică, 16 august, de la ora 11:00, la o nouă ediţie MI-TH Influencer, pentru o discuţie despre tendinţe în beauty, dar şi despce cele mai noi ştiri din domeniu.

Emisiunea se transmite pe DC News şi DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube, duminică, de la ora 11:00.

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Cine este Mirela Vescan

Mirela Vescan are aproape 30 de ani în machiaj, timp în care aa trecut prin toate etapele importante pentru dezvoltarea ca make-up artist.

A lucrat în teatru, televiziune, fotografie, show, film, modă, publicitate, fotografie, marketing, am experimentat, a făcut demonstrați de machiaj, etc. și a predat machiajul și şi-a perfecționat metoda de predare.

A început să predea machiajul încă de pe vremea când urma cursurile celei de a 2-a școli de machiaj profesional. A predat “machiajul manechinului” la Casa de Cultură a studenților Ion Preoteasa.

"Ca să am însă curajul de a forma make-up artiști am mai așteptat câțiva ani, este foarte important pentru mine faptul că îmi pun semnătura pe un atestat oficial, îmi doresc excelență pentru elevii mei. Așa că am așteptat “docența”, adică am mai adunat experiență, informație, astfel încât, astăzi, cursul meu de machiaj este acum recunoscut ca fiind unic, antrenant, complet, complex, variat și evident, mereu îmbunătățit, este rotund ca un bulgăre de zăpadă care crește pe măsură ce îl ajuți.

Machiajul este pentru mine un mod de viață, a pornit de la o surpriza că a fost dragoste la prima vedere, este ca un fir de lână aparent simplu dar dacă știi ce să faci cu el poți crea houte-couture

Cea mai importantă este experiența pe care o am, am apreciat fiecare machiaj pe care l-am făcut și fiecare zi a venit spre mine cu ceva nou, cu secrete, trucuri, experimente, relații interumane și culoare. Recunosc, drumul meu nu a fost presărat cu perle dar pasiunea și dragostea pentru machiaj, m-au ajutat să depășeșc obstcolele. Un mare obstacol este acela că ani de zile nu mi-am identifucat colegi de breaslă, singură am fost la școală, adică am fost eu și doi profesori, singură am fost după scoală, nimeni nu înțelegea rolul machiajului pe planeta asta, eram considerată o ciudată, cu o trusă ciudată și o meserie ciudată. Dar perioada aceea m-a transformat într-un pionier al machiajului de show de la noi din tară și acum…dacă stau să mă uit în urmă…îmi place asta", a explicat Mirela Vescan.