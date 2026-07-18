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Dentista care s-a făcut make-up artist. Mirela Nakis, invitată la Mi-Th Influencer, cu Mirela Vescan

Autor: Bogdan Bolojan
Data publicării: 18 Iul 2026
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smaranda nakis

Mirela Vescan, realizatoarea emisiunii MI-TH Influencer, difuzată la DCNews și DCNewsTV, vă invită duminică, 19 iulie, de la ora 11:00, la o nouă ediție în care veți descoperi povestea unei reconversii profesionale de succes.

Invitata acestei ediții este Smaranda Nakis, make-up artist, care a renunțat la cariera de medic stomatolog pentru a-și urma pasiunea pentru frumusețe și machiaj. Parcursul său este unul spectaculos, iar decizia de a schimba complet direcția profesională i-a adus numeroase oportunități.

„A fost destul de activă, cu prezentări de modă, cu demonstrații de machiaj”, spune Mirela Vescan despre invitata sa.

Cum a luat naștere această schimbare radicală, ce provocări a întâmpinat și cum a ajuns să își construiască un nume în industria de beauty aflați în ediția de duminică a emisiunii.

Urmăriți MI-TH Influencer, duminică, 19 iulie, de la ora 11:00, pe DCNews, DCNewsTV, precum și pe paginile de YouTube și Facebook DCNews.

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