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România rămâne în urma Bulgariei la siguranţă rutieră. Ce soluţii avem?

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 23 Iun 2026
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teaser dc conducem romania bulgaria

DC Conducem vine cu un nou episod.

România rămâne în urma Bulgariei la siguranţă rutieră? Ce soluţii avem? Ce poate face statul român? Ce exemple din Bulgaria ar trebui implementate şi la noi? 

Titi Aur, invitatul permanent al emisiunii DC Conducem, vine cu explicaţii. 

Analizăm, de asemenea, şi mai multe imagini din trafic pentru a vedea cum s-a putut ajunge acolo, dar şi ce putem face pentru a le evita. 

Emisiunea se transmite marţi, 23 iunie, de la ora 18:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. 

Rămâneţi alături de noi! 

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