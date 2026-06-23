DC Conducem vine cu un nou episod.

România rămâne în urma Bulgariei la siguranţă rutieră? Ce soluţii avem? Ce poate face statul român? Ce exemple din Bulgaria ar trebui implementate şi la noi?

Titi Aur, invitatul permanent al emisiunii DC Conducem, vine cu explicaţii.

Analizăm, de asemenea, şi mai multe imagini din trafic pentru a vedea cum s-a putut ajunge acolo, dar şi ce putem face pentru a le evita.



Emisiunea se transmite marţi, 23 iunie, de la ora 18:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube.

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