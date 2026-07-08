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DCNews Stiri România în criză. Din greșeală sau cu intenție? Remus Pricopie răspunde în direct la „Ce se întâmplă?” - VIDEO

România în criză. Din greșeală sau cu intenție? Remus Pricopie răspunde în direct la „Ce se întâmplă?” - VIDEO

Doinița Manic Autor: Doinița Manic
Data publicării: 08 Iul 2026
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imagine cu remus pricopie
Remus Pricopie, rectorul SNSPA, revine la DC NEWS. Sursa foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Remus Pricopie, rectorul SNSPA, revine la DC NEWS.

Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), este invitatul jurnalistului Răzvan Dumitrescu, la emisiunea „Ce se întâmplă?”, joi, 9 iulie 2026, de la ora 12:00, pe DC News și DC News TV!

Printre principalele subiecte de discuție se numără:

  • România în criză. Din greșeală sau cu intenție?
  • Top trei responsabili pentru situația în care ne aflăm
  • Meci PSD-PNL sau Nicușor Dan-Ilie Bolojan?
  • Record! 65 de zile de când a căzut Guvernul care încă există
  • Șocant! Miniștri interimari expirați, dar în funcție
  • Cu cine a mers România la Summit-ul NATO de la Ankara
  • Cât mai contăm în negocierile pentru bugetul UE

Aflăm toate aceste informații joi, în direct, de la ora 12:00, pe DC News și DC News TV.

Rămâneți alături de noi!

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