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Un bărbat din Galați a murit după ce liftul în care lucra s-a prăbușit în gol

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 08 Iul 2026
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Un bărbat a murit după ce un lift a căzut în gol. Sursa foto: Magnific

Un muncitor care efectua lucrări la liftul unui bloc dintr-un cartier din municipiul Galați a căzut în gol și a murit, miercuri.

Un bărbat în vârstă de 57 de ani a murit, miercuri, după ce liftul în care se afla s-a prăbușit în gol mai multe etaje, într-un bloc turn situat într-un cartier central din municipiul Galați, Țiglina 2.

Bărbatul efectua lucrări de mentenanță la lift

Deși la fața locului au ajuns echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Secția 2 Poliție Galați, nu s-a mai putut face nimic pentru angajatul care efectua lucrări de mentenanță la lift.

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Din primele informații, sistemul de prindere al liftului ar fi cedat chiar în timpul în care bărbatul lucra, acesta suferind leziuni incompatibile cu viața în urma căderii.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru a se stabili împrejurările exacte în care s-a produs decesul.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

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