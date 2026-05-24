Cum funcționează "frâna Otis", sistemul care a schimbat pentru totdeauna siguranța ascensoarelor

Totul s-a întâmplat la doar o zi după ce ascensorul fusese reparat. Deși astfel de accidente sunt extrem de rare, teama de a cădea cu liftul rămâne una dintre cele mai comune fobii.

Peste 5 milioane de lifturi funcționează în Uniunea Europeană

Potrivit raportului „Sectorul Ascensoarelor din Spania”, în Uniunea Europeană funcţionează în prezent aproximativ 5,4 milioane de lifturi. Spania şi Italia conduc clasamentul, fiecare având în jur de 900.000 de ascensoare, ceea ce înseamnă împreună circa 33% din totalul lifturilor din UE.

Obişnuinţa şi măsurile de siguranţă tot mai avansate i-au făcut pe mulţi oameni să nu se mai teamă de lifturi, deşi există încă persoane care se tem că acestea s-ar putea prăbuşi, o frică frecvent întâlnită. Totuşi, acest scenariu este extrem de rar, având în vedere numărul foarte mic de accidente.

Momentul care a schimbat istoria lifturilor - Frâna Otis

Teama că un lift s-ar putea prăbuși în gol există și astăzi, însă specialiștii spun că un astfel de scenariu este extrem de rar datorită sistemelor moderne de siguranță. La baza lor stă invenția lui Elisha Otis, omul care a revoluționat industria ascensoarelor în secolul al XIX-lea.

Înainte de invenția lui Otis, oamenii evitau lifturile de teamă că acestea s-ar putea prăbuși dacă se rupe cablul. În 1854, inventatorul american a făcut o demonstrație celebră la New York.

Otis s-a urcat pe o platformă ridicată la înălțime și a cerut ca funia care o susținea să fie tăiată. Platforma a căzut câțiva centimetri, apoi s-a blocat instantaneu. Publicul a rămas șocat, iar acel moment a schimbat complet percepția oamenilor despre siguranța lifturilor.

Cum funcționează sistemul de siguranță

Lifturile circulă pe șine metalice verticale, iar deasupra cabinei există un mecanism numit limitator de viteză. Dacă liftul începe să coboare prea repede din cauza unei defecțiuni, sistemul detectează viteza anormală și activează automat niște clești metalici care se fixează pe șinele laterale.

Astfel, cabina este blocată aproape instantaneu și nu mai poate cădea liber.

Cea mai celebră supraviețuire după o cădere cu liftul

Ultimul caz celebru al unui lift care s-a desprins şi a căzut în gol a avut loc în 1945, când un avion B-25 s-a izbit de Empire State Building din New York, care era atunci cea mai înaltă clădire din lume. Cablurile liftului s-au rupt, iar singura persoană aflată în cabină, Betty Lou Oliver, a căzut de la etajul 75, adică de la peste 300 de metri înălţime. Din fericire, cablurile desprinse au amortizat impactul, iar femeia a supravieţuit în mod miraculos, deţinând şi astăzi recordul pentru cea mai mare cădere cu liftul din care cineva a supravieţuit, potrivit El Confidencial.