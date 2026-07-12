Lacrimi pe scena de la „Beach, please!”: Selly a întrerupt programul și a emoționat mii de oameni / video viral

Foto: Captură Beach, please!

Sâmbătă seara, pe scena festivalului „Beach, Please!” a avut loc un moment emoționant.

Selly a urcat pe scena festivalului „Beach, Please!”, sâmbătă seara, și a întrerupt programul festivalului pentru a-i aduce un omagiu lui Afuzii Chiamiran, femeia care, cu un an în urmă, și-a adus nepoțelul la festival și a impresionat o țară întreagă.

Femeia nu a mai apucat să vină la festival și în 2026, deoarece și-a pierdut viața la câteva luni după evenimentul de anul trecut.

În fața zecilor de mii de oameni, organizatorul festivalului a rememorat gestul femeii și a invitat publicul să îi păstreze un moment de reculegere.

„Aș vrea să ne aducem aminte și să avem un moment în memoria ei, pentru că gestul ei de a veni cu nepoțelul ei aici i-a făcut viața mult mai frumoasă acestui băiat și s-a bucurat foarte mult. Am pregătit un mic moment în memoria doamnei Afuzii Chiamiran, care și-a însoțit anul trecut nepotul aici. Haideți să-l vedem!”, a declarat Selly pe scenă.

Pe ecranele uriașe ale festivalului au fost proiectate imagini din vara anului 2025 în care Afuzii Chiamiran și nepotul său, Yusuf, apăreau împreună la „Beach, Please!”. La finalul videoclipului, publicul a aplaudat frenetic, iar nepotul femeii, Yusuf, a fost invitat de Selly pe scenă.

„Pierderea ei este cea mai grea durere prin care am trecut eu. Dar faptul că atât de mulți oameni și-au amintit de ea și au trimis un gând bun înseamnă enorm pentru mine. Și sunt sincer că, dacă ne-ar vedea acum, ar zâmbi”, a declarat tânărul.

În urmă cu un an, Yusuf, minor fiind, trebuia să meargă la festival alături de mama sa, care lucrează în străinătate. La acel moment au intervenit unele probleme, iar femeia nu a mai putut veni în țară pentru a-și însoți fiul la „Beach, Please!”. Bunicuța Afuzii Chiamiran a luat atunci decizia de a merge cu nepoțelul său la festival.