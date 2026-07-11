Peste 100.000 de locuri la buget în universități, dar doar 75.000 de absolvenți de liceu. Cât de gravă e situația / video

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Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară a vorbit despre diferența dintre numărul locurilor bugetate din universități și cel al absolvenților de liceu care promovează examenul de bacalaureat.

Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară, profesor universitar de Pedagogie, a explicat că numărul locurilor bugetate din universități nu reprezintă o problemă, deoarece pot fi ocupate și de persoane din promoții anterioare.

Potrivit profesorului, România are nevoie de mai mulți absolvenți de învățământ superior, iar locurile bugetate îi pot încuraja pe tineri să urmeze studii universitare.

„E o problemă pentru universități faptul că doar 75.000 de elevi vor lua Bac-ul, în vreme ce sunt bugetate peste 100.000 de locuri în universitățile de stat”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Acest lucru nu este neapărat greșit, pentru că avem și cohorte anterioare. Avem oameni care se apucă de studii după o perioadă. Chiar dacă cineva a luat bacalaureatul și s-a dus să lucreze, pentru că nu-l interesează foaia respectivă, s-ar putea să se întoarcă spre ideea studiilor universitare după câțiva ani de zile, în momentul în care se simte pregătit sau își dorește acest lucru.

Deci nu este neapărat greșit că avem multe locuri bugetate, pentru că noi avem unul dintre cele mai mici procente din Uniunea Europeană de absolvenți de învățământ superior. Ca atare, trebuie să încurajăm tinerii să meargă spre învățământul superior și locurile bugetate sunt un factor de încurajare”, a spus prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară.

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Ce îi lipsește României

Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară a explicat că este necesar ca universitățile din România să ofere programe de studiu competitive și atractive pentru a-i determina pe tineri să rămână în țară.

Potrivit acestuia, memorarea mecanică a informațiilor poate aduce rezultate pe termen scurt, dar nu ajută la dezvoltarea educației și a societății pe termen lung.

„Ceea ce nu avem, într-adevăr, nu avem ideea că aceste locuri sunt suficient de competitive întotdeauna și vizează o dezvoltare pe termen lung a tânărului. Aceste locuri trebuie să fie în industrii care se cer, ar trebui să fie competitive cu ce se întâmplă afară, pentru că dumneavoastră ați vorbit de un număr de absolvenți de bacalaureat, dar câți dintre ei pleacă în străinătate? Câți dintre ei rămân pentru învățământul superior din România? Tot mai mulți pleacă în străinătate.

România ar trebui să se gândească foarte clar ce oferă în spatele acelui loc bugetat, cât de atractivă este formarea respectivă, cât de buni sunt profesorii, cât de actuală este informația predată, modul de predare este atractiv, îl face pe tânăr să își dorească, să se simtă confortabil să se construiască pe sine sau folosim reproducerea și îi dăm niște informații pe care el trebuie să le știe pe de rost și ne furăm căciula cum o facem câteodată și în învățământul preuniversitar?

Spun „câteodată” pentru că avem mulți profesori buni în învățământul preuniversitar, dar modul de evaluare finală îi obligă chiar și pe ei să predea într-un mod în care oferă rețete de succes, ceea ce nu este o soluție pe termen lung. Este o soluție pe termen scurt să ia bacalaureatul cu notă mare, dar pe termen lung nu este o soluție pentru țară”, a spus prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară la DC News.

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