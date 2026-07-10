Plan de urgență activat în Franța, în așteptarea unui nou val de caniculă. Măsurile pregătite de autorități

Franța va fi din nou copleșită de un val de căldură. Sursa foto: Agerpres

Franța se pregătește pentru un nou val de căldură extremă, cu temperaturi care ar putea ajunge la 40 de grade Celsius.

Guvernul francez a pus în aplicare un plan de urgenţă fără precedent în contextul unui val de căldură sever, în contextul în care meteorologii se aşteaptă ca temperaturile să urce până la 40 de grade Celsius în zilele următoare, informează DPA.

Cum se pregătește Franța de încă un val de caniculă

Noul plan, elaborat ca răspuns la valurile de căldură anterioare, prevede înfiinţarea unor centre de răcorire pentru persoanele expuse unui risc deosebit, a declarat vineri purtătoarea de cuvânt a Guvernului de la Paris, Maud Bregeon, la postul de televiziune TF1.

Această măsură le vizează în primul rând pe persoanele vârstnice, dar îi include şi pe oamenii fără adăpost. Biroul premierului Sebastien Lecornu a confirmat lansarea acestui plan de intervenţie.

Potrivit lui Maud Bregeon, planul se aplică regiunilor franceze care sunt vizate de cel mai înalt nivel de alertă de caniculă. Serviciul meteorologic francez, Meteo France, a precizat că, în prezent, acest nivel de alertă a fost emis pentru nouă regiuni din vestul Franţei.

Sâmbătă, zona afectată de caniculă urmează să se extindă, o alertă roşie urmând să intre în vigoare şi pentru zona metropolitană a Parisului.

Oamenii vor putea petrece câteva ore sau chiar să rămână peste noapte în centrele echipate cu sisteme de aer condiţionat, a declarat Julien Marion, directorul Protecţiei Civile din Franţa, pentru postul de televiziune BFMTV.

Al doilea val de căldură din acest an

Acesta este cel de-al treilea episod de căldură extremă care afectează Franţa în decurs de două luni.

Potrivit serviciului meteorologic Meteo France, valul de căldură ar trebui să dureze cel puţin până la jumătatea săptămânii viitoare.

Modificări la programul obiectivelor turistice din Franța

Și programele obiectivelor turistice vor suferi modificări. Muzeul Luvru din Paris a anunţat că se va închide cu două ore mai devreme ca de obicei începând până lunea viitoare, în contextul în care Franţa se va confrunta cu noul val de căldură.

Muzeul parizian a transmis pe reţeaua de socializare X că, în mod excepţional, îşi va închide porţile pentru vizitatori la ora locală 16:00 (14:00 GMT), în locul orei sale tradiţionale de închidere, 18:00 (16:00 GMT), din 10 iulie până pe 13 iulie, din cauza căldurii extreme.

Muzeul Naţional Eugene Delacroix, care este afiliat Muzeului Luvru, va avea acelaşi program redus de funcţionare, au anunţat reprezentanţii săi.

În timpul precedentului val de căldură de la sfârşitul lunii iunie, Muzeul Luvru şi-a scurtat, de asemenea, programul de vizitare, închizându-şi porţile la ora locală 16:00 (14:00 GMT), în loc de ora locală 18:00 (16:00 GMT), din 24 iunie până pe 27 iunie, din cauza căldurii extreme, potrivit Agerpres. Și programul la turnul Eiffel a suferit, de asemenea, modificări.

Climatologul ANM Roxana Bojariu a explicat, în exclusivitate pentru DCNews, de ce este lovită Europa de valuri extreme de căldură.