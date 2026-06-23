Franța, în fierbere: S-a înregistrat cea mai călduroasă zi din istorie/ Modificări de program la Turnul Eiffel și Muzeul Luvru

Caniculă în Franța. Sursa foto: Agerpres

Franța se confruntă cu un val de caniculă fără precedent, în urma căruia marți a fost înregistrată cea mai călduroasă zi din istorie, potrivit Meteo-France. Temperaturile extreme au dus la impunerea de măsuri speciale în marile obiective turistice, inclusiv modificarea programului Turnului Eiffel și reducerea orelor de vizitare la Muzeul Luvru.

Ziua de marţi a fost „cea mai călduroasă zi înregistrată vreodată în Franţa” de la începutul măsurătorilor meteorologice în 1947 şi numeroase recorduri absolute de temperatură au fost doborâte în vestul ţării, a anunţat agenţia Meteo-France, citată de AFP și Agerpres.

Indicatorul termic naţional - media temperaturilor diurne şi nocturne înregistrate la 30 de staţii de referinţă - a atins valoarea de 29,8°C, potrivit datelor provizorii comunicate marţi, la ora locală 17:00, de Meteo-France. Precedentul record, care era de 29,44°C, fusese stabilit pe 25 iulie 2019 şi pe 5 august 2003.

Numeroase recorduri absolute - care ţin cont de toate lunile anului - au fost încă o dată doborâte în oraşe din vestul Franţei: 43,3°C la Cazaux (Gironde), 42,2°C la Niort (Deux-Sevres), 42,1°C la Bordeaux (Gironde) şi 41,3°C la Rennes (Ille-et-Vilaine), tot conform datelor provizorii.

O temperatură de 44,3°C a fost măsurată în localitatea Pissos (Landes), semnalează Meteo-France.

40 de persoane din întreaga țară au fost confirmate ca decedate prin înec în ultimele zile, în zone neamenajate pentru înot, potrivit The Guardian.

Canicula continuă și în weekend

„Condiţii similare sunt aşteptate până în acest weekend, cu valori maxime în jurul intervalului de 40°C-42°C şi cu temperaturi minime dificile”, potrivit agenţiei franceze de meteorologie.

„Acest val de căldură va fi comparabil, din punctul de vedere al severităţii, cu cel din august 2003. El îl va depăşi însă în ceea ce priveşte intensitatea maximă. Incertitudinea rămâne cu privire la durata sa”, a avertizat Meteo-France pe site-ul său oficial.

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Temperaturile modifică programul obiectivelor turistice

Turnul Eiffel s-a închis marţi pentru vizitatori la ora locală 16:00 (14:00 GMT), iar Muzeul Luvru va adopta aceeaşi măsură de miercuri până sâmbătă, din cauza caniculei, au anunţat administratorii monumentului şi conducerea muzeului parizian, informează AFP.

Cele două monumente se numără printre cele mai vizitate din lume, iar episodul canicular intens determină modificări în programul obiectivelor turistice. Un alt sit foarte vizitat din Franţa, Abaţia Mont-Saint-Michel, le-a recomandat vizitatorilor să îşi amâne sosirile.

În schimb, mai multe alte muzee, inclusiv din Lyon şi din Nantes, pot fi vizitate gratuit pentru a fi utilizate ca refugii climatizate.

Turnul Eiffel, program de vizitare redus cu 8 ore

Turnul Eiffel, care primeşte aproape șapte milioane de vizitatori pe an, dintre care aproximativ 75% sunt străini, şi-a devansat ora de închidere marţi, la 16:00 (14:00 GMT), în loc de ora obişnuită de 00:45 (22:45 GMT) în plin sezon turistic.

Societatea de Exploatare a Turnului Eiffel (SETE) a precizat că închiderea la ora locală 16:00 a implicat un ultim acces la ora 12:15 (10:15 GMT) pentru vizitarea monumentului şi la ora 13:30 (11:30 GMT) pentru accesul în restaurantele sale.

„Suntem constrânşi să ne adaptăm la căldura puternică, prioritatea este siguranţa echipelor noastre şi a vizitatorilor noştri”, au transmis reprezentanţii SETE. Este „foarte probabil” ca monumentul să fie închis din nou în mod anticipat în cursul zilei de miercuri, au adăugat ei.

Modificare de două ore la Luvru

Muzeul Luvru îşi va închide porţile la ora locală 16:00, în loc de ora 18:00, de miercuri până sâmbătă, pentru a ţine cont de caniculă, care face "dificile condiţiile de vizitare şi de muncă în timpul orelor cele mai călduroase", a transmis marţi conducerea instituţiei pariziene.

Cu o suprafaţă de 73.000 de metri pătraţi, „clădirea sa istorică, deşi rezilientă în mod natural în anumite părţi ale arhitecturii sale, rămâne fragilă şi nu este suficient de adaptată la schimbările climatice”, potrivit conducerii muzeului.

„Spre sfârşitul zilei, acumularea de căldură atinge cel mai înalt nivel, fiind accentuată de densitatea vizitatorilor", a explicat conducerea de la Luvru.

Acest muzeu parizian, care primeşte aproximativ 9 milioane de vizitatori pe an, „va continua să-şi adapteze orarele de vizitare şi acţiunile în funcţie de evoluţia situaţiei” meteorologice.

Aflat într-o situaţie de criză după jaful comis în octombrie 2025, muzeul se află „la capătul puterilor” şi se confruntă cu „un zid în ceea ce priveşte investiţiile” necesare pentru a renova echipamentele sale învechite, a declarat recent noul său director general, Christophe Leribault.

Val de căldură peste Europa

Acesta este cel de-al doilea val de căldură care afectează Europa de Vest în mai puţin de o lună. Potrivit consensului ştiinţific, schimbările climatice induse de activităţile umane au făcut fenomenele meteorologice extreme să devină mai intense, în special episoadele de caniculă.

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