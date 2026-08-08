Un tânăr de 21 de ani s-a electrocutat pe o plajă din Constanța, după ce a atins un stâlp de iluminat

Foto: Inquam Photos / George Călin

Un tânăr de 21 de ani din Tulcea a ajuns la spital după ce ar fi fost electrocutat de un stâlp de iluminat public aflat pe scările care fac legătura între zona centrală a Constanței și plaja Modern. Incidentul s-a produs în timpul nopții, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, incidentul a avut loc în noaptea de 6 spre 7 august, în jurul orei 3.20. Tânărul se deplasa pe scările din zona străzii Mircea cel Bătrân, în direcția plajei Modern, când ar fi pus mâna pe un stâlp de iluminat stradal.

În acel moment, tânărul ar fi fost electrocutat. Potrivit unor informații apărute ulterior, în urma șocului electric acesta ar fi fost aruncat către trepte și și-ar fi fracturat umărul drept. Totul a fost relatat de rudele tânărului, în timp ce poliția continuă verificările pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

A ajuns la spital în urma incidentului

În dimineața zilei de 7 august, în jurul orei 7.25, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța - Secția 1 au fost sesizați după ce la spital a fost adus un tânăr care a afirmat că a fost electrocutat. Polițiștii s-au deplasat ulterior în zona indicată și au identificat persoana vătămată. Din primele verificări a rezultat că este vorba despre un tânăr de 21 de ani, din județul Tulcea.

În urma sesizării, oamenii legii au luat legătura cu reprezentanții administrației publice locale, pentru ca situația semnalată să fie verificată și, dacă se confirmă existența unei defecțiuni, aceasta să fie remediată.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Ancheta trebuie să stabilească dacă stâlpul de iluminat era alimentat cu energie electrică în condiții normale și care a fost cauza exactă a electrocutării. De asemenea, urmează să fie stabilit dacă instalația electrică prezenta o defecțiune, dacă existau probleme la sistemul de împământare sau dacă au existat alte circumstanțe care au permis apariția tensiunii electrice pe carcasa stâlpului.

Scările către Modern au fost reabilitate în ultimii ani

Incidentul s-a produs într-o zonă cunoscută a Constanței. Plaja Modern este una dintre cele mai cunoscute plaje din oraș și se află foarte aproape de centrul municipiului, ceea ce o face ușor accesibilă atât pentru localnici, cât și pentru turiști.

Accesul dinspre zona centrală se face prin mai multe trasee pietonale, iar scările din zona străzii Mircea cel Bătrân sunt printre cele mai cunoscute. Tocmai pentru că reprezintă un punct important de legătură între oraș și plajă, zona a intrat în ultimii ani în programe de reabilitare.

În 2021, Primăria Constanța anunța lucrări la scările de acces către plaja Modern. Intervențiile vizau, printre altele, stabilizarea treptelor, montarea unor cofraje metalice și refacerea anumitor elemente ale scărilor. Autoritățile au anunțat atunci și lucrări pentru amenajarea unor rigole și pentru îmbunătățirea traseului pietonal. Lucrurile nu au stat însă așa.