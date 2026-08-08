”Fitch a spus-o, acum o spune și Moody’s”. Președintele Nicușor Dan și lideri ai PNL, reacții după ultimul rating pentru România. ”Au crezut că totul este despre Bolojan”

Premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan/ foto Agerpres

Moody's Ratings a evaluat România vineri, la o săptămână după Fitch. Președintele Nicușor Dan, dar și lideri ai PNL au reacționat.

”Agenția internațională de evaluare financiară Moody’s Ratings a reconfirmat azi ratingul suveran al României la nivelul „Baa3”, menținând România în categoria statelor recomandate investițiilor” a anunțat, vineri seară, Ministerul de Finanțe.

Citește aici mai mult: Moody's Ratings reconfirmă ratingul suveran al României la Baa3

În urmă cu o săptămână, Fitch menținea ratingul României la BBB-, cu perspectivă negativă. BBB- este ultima treaptă recomandată investițiilor. Această decizie a Fitch Ratings oferă României un răgaz, dar perspectiva negativă arată că o retrogradare rămâne posibilă, dacă dezechilibrele bugetare nu vor fi corectate.

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Președintele Nicușor Dan a reacționat după ratingul Moody`s, apreciind că acesta confirmă pașii importanți făcuți de România, în ultimii ani.

Nicușor Dan: Mai avem mult de muncă în următoarea perioadă

”Moody’s a confirmat pașii importanți pe care România i-a făcut în ultimul an ca să își echilibreze finanțele publice și să reducă cheltuielile. Menținerea ratingului de țară în categoria „recomandat investițiilor” este, deopotrivă, rezultatul efortului institutional, al cetățenilor si al mediului de afaceri. Evaluările agențiilor de rating nu sunt doar aprecieri tehnice, ci au impact asupra vieții tuturor, pentru că înseamnă costuri mai mici pentru împrumuturile statului, mai multă încredere pentru investitori și, implicit, șanse mai bune pentru investiții, dezvoltare și locuri de muncă. Totuși, perspectiva rămâne rezervată, pentru că mai avem mult de muncă în următoarea perioadă. Moody’s, ca și Fitch, pune accentul pe nevoia unui buget pentru 2027, agreat până la finalul acestui an, și a unor măsuri pentru limitarea creșterii cheltuielilor statului.

”Avem mai mult de muncă în perioada următoare”

Totuși, perspectiva rămâne rezervată, pentru că mai avem mult de muncă în următoarea perioadă. Moody’s, ca și Fitch, pune accentul pe nevoia unui buget pentru 2027, agreat până la finalul acestui an, și a unor măsuri pentru limitarea creșterii cheltuielilor statului. Este, totodată, esențial ca România să revină la creștere economică prin accelerarea investițiilor, stimularea mediului privat, management de calitate în companiile de stat și predictibilitate fiscală. În privința aderării la euro, pentru că am văzut multe reacții, dar și dezinformări, există un acord de principiu al partidelor ca țara noastră să revină la o asumare concretă a acestui obiectiv, însă acesta este un proces de durată care trebuie prioritizat și în cadrul cǎruia vom face toate dezbaterile necesare. Toate aceste obiective pot fi atinse doar dacă partidele renunță la agendele politice și la discursul electoral și lucrează pentru cetățenii care i-au ales. Toate națiunile care progresează pun mai presus de orice siglă de partid interesul comun al oamenilor și al țării. Am încredere că România poate să ducă la bun sfârșit reformele asumate”.

Reacții vin și din PNL

Deputatul liberal Gigel Știrbu remarcă: ”După Fitch, aseară a venit și verdictul Moody’s. România își păstrează ratingul de țară în categoria recomandată investițiilor. Două dintre cele mai importante agenții de rating din lume s-au uitat la cifrele României, la deficit, la datorie, la execuția bugetară, la reformele făcute și la perspectivele economiei și au decis: România rămâne „investment grade”.

Să înțelegem foarte bine ce înseamnă asta, nu este o medalie sau nu înseamnă că problemele României au dispărut. Dimpotrivă, perspectiva rămâne negativă și avertismentul este cât se poate de serios ,dar înseamnă ceva fundamental: România a evitat prăpastia.

Și cred că a venit momentul să spunem un adevăr pe care prea mulți îl evită: actualul Guvern a făcut tot ceea ce era omenește și politic posibil pentru ca România să nu fie aruncată în haos financiar, a luat măsuri nepopulare, a tăiat cheltuieli, a încercat să pună ordine într-un buget dezechilibrat, a început reforme pe care alții le-au amânat ani întregi, a plătit electoral pentru decizii pe care alții nu au avut curajul să le ia.

Și, în timp ce unii făceau politică la televizor, Guvernul încerca să convingă piețele, Comisia Europeană și agențiile de rating că România este încă un stat capabil să-și respecte angajamentele.

Asta este diferența dintre populism și guvernare.

Populismul înseamnă să promiți tuturor orice, guvernarea înseamnă să ai curajul să spui că nu mai există bani pentru toate promisiunile.

Populismul aduce aplauze, responsabilitatea aduce uneori înjurături, dar populismul poate duce o țară în faliment, în timp ce responsabilitatea o poate ține în picioare.

Iar astăzi România este încă în picioare, Fitch a spus-o, acum o spune și Moody’s.

Și cifrele încep să vorbească mai tare decât propaganda.

Deficitul bugetar uriaș moștenit nu putea fi reparat prin discursuri, conferințe de presă sau postări pe Facebook. Nu putea fi reparat nici prin naționalism de carton și nici prin promisiunea că statul poate cheltui la infinit bani pe care nu îi are.

Trebuiau luate decizii grele,uneori nedrepte pentru oameni care nu aveau nicio vină pentru dezastrul bugetar,dar necesare pentru țară și cineva trebuia să și le asume.

Acest Guvern și le-a asumat.

În primul semestru al anului, execuția bugetară a arătat că veniturile au fost colectate mai bine, cheltuielile au fost ținute mai atent sub control, iar deficitul a intrat pe o traiectorie de reducere.

Nu este suficient, dar este direcția corectă și exact această direcție este analizată de agențiile internaționale atunci când decid dacă România mai este sau nu o țară în care merită să investești”.

”Nu există soluții miraculoase, dar suntem pe drumul cel bun”

Siegfried Mureșan, posibilă propunere de premier, notează: ”Și cea de-a doua agenție de rating a confirmat ratingul României.

Am reușit să evităm retrogradarea datorită măsurilor responsabile luate de Guvernul condus de prim-ministrul Ilie Bolojan în ultimul an.

Știm că nu toate măsurile au fost ușoare pentru oameni, dar alternativele ar fi fost mult mai rele. Retrogradarea ar fi crescut prețurile, ar fi crescut dobânzile și ar fi speriat investitorii.

Cel mai important lucru este să fim serioși și de acum înainte. Să nu punem în pericol ceea ce am realizat.

Nu există soluții miraculoase, dar suntem pe drumul cel bun”.

”Un adevărat balon de oxigen pentru viața de zi cu zi a românilor”

”Decizia Moody’s arată că România a câștigat credibilitate prin măsurile luate de Guvernul Bolojan. Reducerea deficitului, revenirea la disciplina bugetară și continuarea reformelor au fost semnale importante pentru menținerea încrederii investitorilor.

Pentru cei care înțeleg mai mult sau mai puțin economie, decizia agenției este un adevărat balon de oxigen pentru viața de zi cu zi a românilor.

O altă decizie ar fi însemnat riscul ca România să se împrumute mult mai scump. Iar asta s-ar fi tradus, mai devreme sau mai târziu, în costuri mai mari pentru economie, presiune pe prețuri, investiții mai puține și, în final, mai puțini bani în buzunarul fiecărui român.

Cel care a evitat acest scenariu, fie că place sau nu tuturor, a fost Ilie Bolojan!

Sigur, miniștrii au, indiscutabil, rolul lor. Iar populația, de multe ori mai înțeleaptă decât politicienii, a scrâșnit din dinți și a suportat măsurile dificile.

Dar omul care, seară de seară, ceas de ceas, a fost în prima linie, la televiziuni și la radio, explicând de ce trebuie făcut „așa și nu altfel”, a fost premierul Ilie Bolojan.

Și asta în condițiile în care forțe politice dintre cele mai diverse – PSD, AUR, membri din propriul partid, dar și instituții al căror nume nu vreau să îl rostesc, din respect instituțional – au făcut tot ce au putut pentru a-l îngenunchea.

”Au crezut că totul este despre Bolojan”

Atât de lipsiți de minte au fost unii, încât au crezut că totul este despre Bolojan.

Nu era despre Bolojan.

Era despre România. Despre noi toți!

„Să plece Bolojan!”, ne spunea răspicat Grindeanu aproape zilnic.

Bun. Și ce s-ar fi rezolvat dacă pleca?

A rămas. A înghițit insulte, amenințări cu plângeri penale, abia așteptate de unii. A dat cu pumnul în masă inclusiv în „zone internaționale” despre care nu poți vorbi public.

Dar nu despre asta este vorba acum.

România are nevoie de un Guvern funcțional!

Iar responsabilitatea formării acestuia stă acum în mâinile președintelui Nicușor Dan.

Domnule președinte,

V-am votat în turul al doilea, convins fiind că sunteți cea mai bună soluție pentru România. Am și astăzi aceeași convingere. Și eu, și mulți alții.

Vă înțelegem calculele matematice și politice. Dar astăzi trebuie să mutați!

Trebuie să desemnați un premier care să garanteze continuarea reformelor începute de Ilie Bolojan și păstrarea direcției de responsabilitate bugetară.

România nu își permite experimente eșuate într-o lume convulsionată de crize economice, politice și de securitate. Săptămâna viitoare trebuie să iasă fum alb de la Cotroceni!” scrie și Daniel Buda, eurodeputat PNL.