Singurul lucru care l-ar putea clinti pe Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Verdictul lui Bogdan Chirieac

Foto: Agerpres

Ce îl poate prăbuși pe Ilie Bolojan de la șefia Guvernului? Deși opoziția și negocierile politice par să nu îl clintească de la Palatul Victoria, analistul Bogdan Chirieac avertizează că un singur scenariu catastrofal, un blackout național și benzinării rămase fără carburanți, îi va decide definitiv soarta premierului.

Într-un interviu pe care l-a oferit vineri dimineață RFI, premierul demis Ilie Bolojan a pus mai multe condiții pentru susținerea unui guvern tehnocrat de către Partidul Național Liberal.

„O formulă în care guvernul care vine are o susținere parlamentară pe care trebuie să se poată baza, cel puțin o perioadă definită de timp, vine cu un program de guvernare care păstrează linia de a controla cheltuielile statului, de a reduce deficitele, va avea susținerea PNL, chiar dacă se pune problema să fie un guvern cu un profil tehnocrat (...)”, a spus premierul demis.

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Cu toate acestea, analistul politic Bogdan Chirieac a avertizat, la Realitatea Plus, în emisiunea moderată de Saviana Rusu, că Ilie Bolojan „a fost de acord cu Eugen Tomac, în fața președintelui, așa cum s-a dovedit!“, iar când s-a pus problema unui vot în Parlament „s-a răzgândit“.

„Mai credeți în promisiunile politice ale lui Ilie Bolojan?“, a întrebat retoric Bogdan Chirieac, adăugând că „Ilie Bolojan dorește să rămână la Palatul Victoria“.

„Cred că ar fi de acord dacă l-ar nominaliza pe el președintele Dan ca să formeze un alt guvern, cu puteri depline. Sunt convins că Ilie Bolojan ar accepta. Poate că ar trece și de Parlament, că se tem unii de alegerile anticipate“, a explicat analistul politic.

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Foto: Agerpres

Scenariul apocalipsei energetice: Blackout-ul care ar prăbuși Guvernul Bolojan

Criza energetică pe care o traversează țara noastră ca urmare a scăderii debitului pe Dunăre și închiderii Unității 1 a Reactorului Nuclear de la Cernavodă ar putea fi singurul factor care să-l clintească pe Ilie Bolojan de la Palatul Victoria, dacă în România s-ar produce un blackout și benzinăriile ar rămâne fără carburanți.

„Domnul Bolojan și-a pus la piept, deși nu e meritul domniei sale, faptul că România nu a căzut în junk. Să vedem cu celelalte două agenții, dacă vor fi la fel de binevoitoare față de România. Singurul lucru care l-ar putea clinti pe Ilie Bolojan de la Palatul Victoria e criza energetică.

Dacă se ajunge la întreruperi mari de curent și la penurie de carburanți, atunci Ilie Bolojan e dus. Dacă nu, faptul că e 12 lei litrul de motorină, nu are nicio relevanță. Nici traficul nu suferă, cel puțin în marile orașe și pe drumurile mari. Transportatorii trebuie să ducă marfa.

Problema lui Ilie Bolojan e că nu a redus deloc cheltuielile statului. El nu a plătit facturile pentru furnizori, băgându-i în insolvență, în faliment etc. Altminteri, la tăiat în mediul privat, domnul Bolojan e neîntrecut“, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac în intervenția de la Realitatea Plus.

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În condițiile în care a fost demis în urmă cu trei luni, iar Guvernul pe care îl conduce nu mai are puteri depline, Ilie Bolojan a anunțat ieri, într-o conferință de presă, că a „adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri, un plan general care are în vedere mai multe riscuri: de la cutremure, războaie, pandemii, inclusiv pentru cel pe care îl avem azi, pentru secetă“.

Planurile pe care le-a aprobat, prin HG, Ilie Bolojan, stabilesc politici cu efecte pe termen lung, deși guvernul interimar nu are acest drept. Guvernul al cărui mandat a încetat îndeplineşte numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern, stabilește Constituția, iar Codul administrativ menționează că guvernul interimar poate emite numai acte cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova însă politici noi.