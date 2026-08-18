„Locotenentul ideal” al lui Ilie Bolojan, după decizia CCR care a isterizat USR: „Va face tot ce poate ca să îl salveze”

Foto: Agerpres

Analistul Bogdan Chirieac a comentat scenariile privind viitorul lui Dominic Fritz și al lui Ilie Bolojan pe scena politică, după decizia CCR care „a scos din minți” USR-ul.

În contextul controversei privind întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu, Parlamentul a făcut o comisie, pentru a verifica circumstanțele întrevederii. În același timp, decizia CCR care îl poate afecta pe Dominic Fritz a amplificat tensiunile pe scena politică, USR lansând acuze dure la adresa justiției, dând o nouă dovadă de dublă măsură.

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit, într-o intervenție la Realitatea Plus, despre acest subiect și ce s-ar putea întâmpla în perioada următoare cu viitorul politic al lui Dominic Fritz și Ilie Bolojan.

Dubla măsură a USR privind deciziile CCR

„Acum, inclusiv, se vorbește despre cine ar putea să îi ia locul lui Dominic Fritz, atât timp cât el nu mai poate candida pentru un nou mandat la Primăria Timișoarei. Așadar, politic, el mai poate fi de folos USR-ului?”, a întrebat moderatoarea de la Realitatea Plus.

„Eu cred că da, fiindcă înțeleg că Dominic Fritz poate rămâne în funcția de președinte al USR”, a replicat Bogdan Chirieac.

„Dar mai poate politic ajuta partidul USR?”, a întrebat moderatoarea.

„O, da, vedeți foarte bine că USR-ul este revoltat de decizia Curții Constituționale. Când deciziile Curții convin USR-ului, Curtea este organul suprem, iar când nu convin trebuie aruncată la coșul de gunoi. Deci, în zona asta talibană a USR, pentru că nu sunt toți așa, dar acum conducerea partidului este talibanizată în USR. Ei nu acceptă replică, nu acceptă dialog, negociere, nu ține seama de ce vor și ceilalți, ei cu 8 - 10% conduc țara. Putem avea opinii pro și contra privind amendamentul acela introdus în Legea ANI, însă onorabila Curte Constituțională a dat sentința, despre ce mai discutăm?”, a declarat Bogdan Chirieac.

Foto: Agerpres

Șansele ca Ilie Bolojan să îl înlocuiască pe Dominic Fritz în fruntea USR

„Dar ce șanse sunt ca Ilie Bolojan să îl înlocuiască pe Dominic Fritz la șefia USR?”, a insistat moderatoarea.

„Nu cred că dorește, el a expus-o pe Simina Tănăsescu, de o manieră absolut oribilă, deci, să încerci o întâlnire secretă, neanunțată oficial între primul ministru al țării și președintele Curții Constituționale, în condiția în care această lege era extrem de controversată. Bolojan a riscat enorm. În momentul acesta sunt și consecințe politice. Eu nu cred că Bolojan mai dorește alegeri anticipate, acum, cum dorea la un moment dat, alăturându-se AUR”, a spus Bogdan Chireac.

„Dacă Ilie Bolojan, la un moment dat, nu va mai fi premier interimar, ar putea să piardă șefia PNL, iar în contextul în care Dominic Fritz își pierde influența în interiorul USR, pentru că nu mai este nici primar al Timișoarei, nici nu va mai putea să candideze tura următoare, Ilie Bolojan ar putea să treacă de la PNL la USR?”, a întrebat moderatoarea.

Scenariul în care Bolojan va pierde șefia PNL

„Ilie Bolojan va pierde șefia PNL, doar în cazul în care va pierde viitoarele alegeri parlamentare sau dacă îl suspendă pe Nicușor Dan, așa cum vrea și AUR, dacă va pierde prezidențialele. În rest, el rămâne șeful PNL. Cum arată acum, cu de toate, Ilie Bolojan este locomotiva partidului.

Mai departe, PNL nu pare că a fost USR-izat, nu! PNL a fost USR-izat! De facto, Ilie Bolojan este, în același timp, președintele PNL și președintele USR. De asta nu îl încurcă deloc Dominic Fritz. E neamț Dominic Fritz, este apropiat de Berlin, ca și Ilie Bolojan, sunt amândoi în aceeași direcție. Este locotenentul ideal al lui Ilie Bolojan. Datorită acestui fapt, Ilie Bolojan va face tot ce poate ca să îl salveze politic pe Dominic Fritz. Nu am nicio îndoială”, a spus Bogdan Chirieac.

„Însă nu știm ce va face Dominic Fritz, fiindcă au fost mai multe jocuri de putere, de-a lungul anilor, în interiorul USR”, a spus moderatoarea.

„Da, dar actuala conducere a USR conduce partidul. Sunt doi miniștri, care sunt proeminenți în momentul acesta, în Guvernul României. Sunt promovați intens, respectiv Radu Miruță și Diana Buzoianu. Alți doi miniștri foarte competenți din PNL, Cătălin Predoiu și Alexandru Nazare sunt dați de o parte, propaganda nu pomenește despre ei. În schimb, propaganda pomenește despre cei doi miniștri, care, la nevoie, îl vor sprijini pe Dominic Fritz. Nu cred că vreunul se va ridica împotriva lui Dominic Fritz”, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.