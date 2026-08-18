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„Locotenentul ideal” al lui Ilie Bolojan, după decizia CCR care a isterizat USR: „Va face tot ce poate ca să îl salveze”

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 18 Aug 2026
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ilie bolojan si dominic fritz
Foto: Agerpres

Analistul Bogdan Chirieac a comentat scenariile privind viitorul lui Dominic Fritz și al lui Ilie Bolojan pe scena politică, după decizia CCR care „a scos din minți” USR-ul.

În contextul controversei privind întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu, Parlamentul a făcut o comisie, pentru a verifica circumstanțele întrevederii. În același timp, decizia CCR care îl poate afecta pe Dominic Fritz a amplificat tensiunile pe scena politică, USR lansând acuze dure la adresa justiției, dând o nouă dovadă de dublă măsură.

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit, într-o intervenție la Realitatea Plus, despre acest subiect și ce s-ar putea întâmpla în perioada următoare cu viitorul politic al lui Dominic Fritz și Ilie Bolojan.

Dubla măsură a USR privind deciziile CCR

„Acum, inclusiv, se vorbește despre cine ar putea să îi ia locul lui Dominic Fritz, atât timp cât el nu mai poate candida pentru un nou mandat la Primăria Timișoarei. Așadar, politic, el mai poate fi de folos USR-ului?”, a întrebat moderatoarea de la Realitatea Plus.

„Eu cred că da, fiindcă înțeleg că Dominic Fritz poate rămâne în funcția de președinte al USR”, a replicat Bogdan Chirieac.

„Dar mai poate politic ajuta partidul USR?”, a întrebat moderatoarea.

„O, da, vedeți foarte bine că USR-ul este revoltat de decizia Curții Constituționale. Când deciziile Curții convin USR-ului, Curtea este organul suprem, iar când nu convin trebuie aruncată la coșul de gunoi. Deci, în zona asta talibană a USR, pentru că nu sunt toți așa, dar acum conducerea partidului este talibanizată în USR. Ei nu acceptă replică, nu acceptă dialog, negociere, nu ține seama de ce vor și ceilalți, ei cu 8 - 10% conduc țara. Putem avea opinii pro și contra privind amendamentul acela introdus în Legea ANI, însă onorabila Curte Constituțională a dat sentința, despre ce mai discutăm?”, a declarat Bogdan Chirieac.

Ilie Bolojan / Foto Agerpres

Foto: Agerpres

Șansele ca Ilie Bolojan să îl înlocuiască pe Dominic Fritz în fruntea USR

„Dar ce șanse sunt ca Ilie Bolojan să îl înlocuiască pe Dominic Fritz la șefia USR?”, a insistat moderatoarea.

„Nu cred că dorește, el a expus-o pe Simina Tănăsescu, de o manieră absolut oribilă, deci, să încerci o întâlnire secretă, neanunțată oficial între primul ministru al țării și președintele Curții Constituționale, în condiția în care această lege era extrem de controversată. Bolojan a riscat enorm. În momentul acesta sunt și consecințe politice. Eu nu cred că Bolojan mai dorește alegeri anticipate, acum, cum dorea la un moment dat, alăturându-se AUR”, a spus Bogdan Chireac.

„Dacă Ilie Bolojan, la un moment dat, nu va mai fi premier interimar, ar putea să piardă șefia PNL, iar în contextul în care Dominic Fritz își pierde influența în interiorul USR, pentru că nu mai este nici primar al Timișoarei, nici nu va mai putea să candideze tura următoare, Ilie Bolojan ar putea să treacă de la PNL la USR?”, a întrebat moderatoarea.

Scenariul în care Bolojan va pierde șefia PNL

„Ilie Bolojan va pierde șefia PNL, doar în cazul în care va pierde viitoarele alegeri parlamentare sau dacă îl suspendă pe Nicușor Dan, așa cum vrea și AUR, dacă va pierde prezidențialele. În rest, el rămâne șeful PNL. Cum arată acum, cu de toate, Ilie Bolojan este locomotiva partidului.

Mai departe, PNL nu pare că a fost USR-izat, nu! PNL a fost USR-izat! De facto, Ilie Bolojan este, în același timp, președintele PNL și președintele USR. De asta nu îl încurcă deloc Dominic Fritz. E neamț Dominic Fritz, este apropiat de Berlin, ca și Ilie Bolojan, sunt amândoi în aceeași direcție. Este locotenentul ideal al lui Ilie Bolojan. Datorită acestui fapt, Ilie Bolojan va face tot ce poate ca să îl salveze politic pe Dominic Fritz. Nu am nicio îndoială”, a spus Bogdan Chirieac.

„Însă nu știm ce va face Dominic Fritz, fiindcă au fost mai multe jocuri de putere, de-a lungul anilor, în interiorul USR”, a spus moderatoarea.

„Da, dar actuala conducere a USR conduce partidul. Sunt doi miniștri, care sunt proeminenți în momentul acesta, în Guvernul României. Sunt promovați intens, respectiv Radu Miruță și Diana Buzoianu. Alți doi miniștri foarte competenți din PNL, Cătălin Predoiu și Alexandru Nazare sunt dați de o parte, propaganda nu pomenește despre ei. În schimb, propaganda pomenește despre cei doi miniștri, care, la nevoie, îl vor sprijini pe Dominic Fritz. Nu cred că vreunul se va ridica împotriva lui Dominic Fritz”, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.

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acest articol reprezintă o opinie
ilie bolojan
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Comentarii (4)

MIHAI   •   18 August 2026   •   15:48

Daca d-l Bolojan vrea sa-l salveze pe d-l Fritz primarul Timisoarei este ceva cu scop electoral si nu din simpatie sau poate planuri de viitoare coalitie minoritara, dar la care nu-i vad un drum lung si sigur in politica.

Roman   •   18 August 2026   •   15:30

Dacă si acest individ este considerat ziarist, totul dar absolut totul este sortit pieții !

Moisin Ion   •   18 August 2026   •   15:08

Demult, demult am fost simpatizant PNL, (când Antonescu era tânăr și avea părul lung), apoi am fost o vreme simpatizant PSD, (pe vremea când îl susținea pe Tăriceanu și al lui guvern minoritar). Acum nu mai sunt cu nimeni. Nici măcar cu mine. Dar trebuie să recunosc că în ciuda la tot și toate, am plecat după fentă cu Bolo Jean ăsta. Am zis domle omul lucrează. Face și drege.
Cea mai mare dezamăgire din viața mea. Omul e pe nicăieri. Incult, bădăran, fără viziune, fără experiență în ale politicii externe, fără coloană vertebrală. Un catâr încăpățânat în ale lui. Luați pe oricine și puneți-l în locul lui. Nu va fi nici o diferență în mai rău. Mai bine poate, dar mai rău nu. Poate învăț odată pentru totdeauna să evit fentele alor ăstora.

Duca seeeee   •   18 August 2026   •   14:02

Sa se duca amandoi unde “ intercat mutu iapa” si sa se intoarca la …………Acum numai de grija lor nu puteam sa mananc, care pe care se inlocuieste. Stati Dumnezeu are plan cu fiecare. Nu si au imaginat ei ca vor fi descoperiti la aceasta intalnire. Cine i a dat in gat, nici numai conteaza. Conteaza faptul ca uite asa si ai lor ii dau in gat. Ii mulumesc mult celui care este roman adevarat si a facut o fapta buna ptr tara. FELICITARI ROMANE

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