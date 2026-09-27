Bogdan Chirieac: Siegfried Mureșan merge în Parlament ca să pice bine la Bruxelles

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Premierul desemnat Siegfried Mureșan merge în Parlament, săptămâna viitoare, pentru votul de încredere, deși nu are susținerea necesară pentru învestirea Guvernului. Analistul Bogdan Chirieac speră ca, după respingerea Guvernului, președintele Nicușor Dan să facă „o propunere serioasă de premier”.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan nu își va depune mandatul pentru că dorește „să pice bine la Bruxelles, adică să poată să anunțe că el a prezentat un program profund de reformă a României, dar antieuropenii sunt, acum, majoritari în Parlamentul de la București”, a spus, duminică, analistul Bogdan Chirieac.

Mureșan urmează să ceară votul de încredere în Parlament, miercuri, 30 septembrie.

Bogdan Chirieac: PNL nu poate să înfrunte orgoliul lui Bolojan

Chirieac crede că singura soluție, după viitorul eșec în Parlament al celui de-al treilea premier desemnat de Nicușor Dan, este refacerea coaliției. Totuși, acest lucru nu se va întâmpla, e de părere analistul politic, întrucât „PNL nu poate să înfrunte orgoliul lui Bolojan”.

„Eu sper să fie o propunere serioasă de premier. Probabil că soluția cea mai bună ar fi refacerea coaliției, dar PNL nu poate să înfrunte orgoliul lui Bolojan, nu poate! Orgoliul lui Bolojan bate PNL, cel mai vechi partid din Europa, artizanul Marii Uniri. PNL-ul nu era așa, un partid de slugi. Se pare că acum e o modă și acolo...

Sper să se refacă coaliția, poate fără USR, care ar trebui să stea în opoziție. Acela e locul său, pentru că face niște nenorociri înspăimântătoare, cu Oana Țoiu în frunte”, a mai declarat analistul Bogdan Chirieac, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Siegfried Mureșan și-a prezentat, sâmbătă, programul de guvernare și lista miniștrilor alături de care va merge în Parlament pentru votul de încredere. Acesta este susținut de PNL, USR, UDMR, fără să aibă, însă, voturile necesare pentru o învestire în Parlament. Guvernul Mureșan are nevoie de minimum 233 de voturi „pentru” în acest sens, iar în lipsa sprijinului parlamentarilor PSD, obiectivul nu va fi îndeplinit.

Lista miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan