Guvernul Mureşan, vot în Parlament. Programul audierilor miniştrilor

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Siegfried Mureşan a depus, sâmbătă, la Parlament, programul de guvernare şi lista miniştrilor cu care merge la votul din plenul reunit.

Sâmbătă, Siegfried Mureşan a depus lista miniştrilor cu care miercuri va merge în Parlament pentru vot. Birourile permanente reunite au decis că votul de învestitură pentru Guvernul Mureşan va fi dat miercuri. Şedinţa plenului reunit este programată la ora 13:00.

Birourile Permanente au mai decis că audierile miniştrilor propuşi în comisiile permanente se vor desfăşura luni, între orele 14:00 şi 20:00, şi marţi, între orele 10:00 şi 20:00. Programul audierilor miniştrilor din Cabinetul Mureşan este următorul:

LUNI:

Sebastian Burduja: 14.00-15.00

Tanczos Barna: 15.00-16.00

Radu Miruţă: 16.00-17.00

Cătălin Drulă: 17.00-18.00

Alexandru Nazare: 18.00-19.00

Irineu Darău: 19.00-20.00

MARŢI:

Mircea Abrudean: 10.00-11.00

Dragoş Pîslaru: 11.00-12.00

Raluca Turcan: 12.00-13.00

Oana Gheorghiu: 13.00-14.00

Oana Ţoiu: 14.00-15.00

Andrea Chiş: 15.00-16.00

Bulcsú Koppány Ötvös: 16.00-17.00

Mihai Dimian: 17.00-18.00

Cseke Attila: 18.00-19.00

Diana Buzoianu: 19.00-20.00