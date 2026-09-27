Scrisorile trimise de Siegfried Mureşan fiecărui ministru propus în viitorul Guvern

Siegfried Mureșan / Foto: Agerpres

Prim-ministrul desemnat Siegfried Mureşan a transmis duminică câte o scrisoare fiecărui ministru propus în viitorul Guvern, luni şi marţi aceştia urmând să fie audiaţi în comisiile parlamentare de specialitate.

Votul de învestitură pentru Guvernul Mureşan este programat miercuri.

"Priorităţile Guvernului şi ale fiecărui ministru sunt clare. Am transmis fiecărui membru al Guvernului pe care îl propun o scrisoare cu misiunea sa pentru România. Vreau ca românii să ştie exact ce va face acest Guvern şi care sunt priorităţile fiecărui ministru", a punctat prim-ministrul desemnat.

Documentele semnate de Mureşan conţin, în prima parte, un mesaj comun pentru toţi miniştrii Cabinetului, dar şi câte un mesaj personalizat pentru fiecare în parte privind principiile care urmează să stea la baza mandatelor acestora.

"Îmi doresc să construim o Românie prosperă, o Românie modernă, o Românie dreaptă şi o Românie în care statul să fie în serviciul cetăţeanului. Schimbarea trebuie să înceapă cu Guvernul. Guvernul nostru va lucra în echipă, ghidat de integritate, transparentă şi competenţă. De la aceste principii nu ne vom abate. Suntem conştienţi de contextul dificil în care preluăm guvernarea. Pe plan intern, românii au făcut multe sacrificii plătind taxe şi impozite mai mari pentru a reduce deficitul bugetar mare. Nici situaţia de pe plan extern nu este uşoară. Războiul din Ucraina continuă, cu tot mai multe drone care intră în spaţiul aerian al României. Conflictul din Orientul Mijlociu a dus la preţuri mai mari la petrol şi carburanţi. Toate aceste lucruri se simt în viaţa de zi cu zi: în preţul alimentelor, în facturi, la pompă şi în costurile companiilor. Pentru a face faţă acestor provocări, România trebuie reformată. Vom construi un stat modern pentru ceţăteni puternici", a susţinut Siegfried Mureşan, în mesajul comun adresat celor 16 miniştri propuşi.

El a adăugat că o Românie modernă înseamnă mai puţină birocraţie şi servicii publice de calitate, o ţară prosperă înseamnă una în care munca le permite oamenilor să trăiască mai bine, nu doar să îşi acopere cheltuielile de la o lună la alta, iar o Românie dreaptă înseamnă un stat în care legea este aceeaşi pentru toţi şi dreptatea nu depinde de funcţie sau de relaţii.

"O Românie sigură înseamnă să ne protejăm cetăţenii, să ne apărăm ţara şi să fim un partener de încredere în UE şi NATO. Repet, schimbarea trebuie să înceapă cu Guvernul. Românii au făcut deja destule sacrificii. Principala obligaţie a Guvernului este să gestioneze cumpătat banul public. Taxele şi impozitele sunt rezultatul muncii oamenilor şi nu avem voie să le risipim. Vă solicit să reducem toate cheltuielile nejustificate şi să folosim banii acolo unde este nevoie pentru oameni", le-a mai transmis Mureşan miniştrilor pe care i-a propus.

În scrisoarea înaintată ministrului propus pentru Interne, Mircea Abrudean, care este susţinut şi pentru funcţia de vicepremier, Mureşan a scris: "Mandatul tău se va baza pe câteva principii clare: siguranţa cetăţeanului trebuie să fie o prioritate reală a statului. Construim un minister fără suprapuneri, cu o poliţie prezentă în fiecare comunitate. Modernizăm sistemul 112 pentru intervenţii mai rapide, oferim servicii la un singur ghiseu, iar plângerile şi sesizările pot fi depuse şi urmărite online".

Ministrului propus la Apărare, Radu Miruţă, nominalizat şi el ca vicepremier, i s-a transmis: "Într-un mediu de securitate în schimbare, România are nevoie de o armată modernă, bine pregătită, capabilă să îşi apere cetăţenii şi teritoriul şi să îşi îndeplinească responsabilităţile faţă de aliaţi. Trebuie să investim în capabilităţi reale de apărare, în infrastructură militară modernă şi în oamenii care asigură securitatea ţării, consolidând în acelaşi timp rolul Romaniei în NATO şi în Uniunea Europeană. Mandatul tău se va baza pe câteva principii clare: modernizăm şi dezvoltăm capabilităţile esenţiale ale Armatei, de la apărare aeriană şi antirachetă la capabilităţi navale, sisteme fără pilot şi muniţie, şi asigurăm infrastructura necesară pentru forţele române şi aliate. Folosim eficient şi transparent fondurile din mecanismul european SAFE pentru achiziţii de apărare şi pentru infrastructura strategică".

Celui ce-al treilea vicepremier propus, Tanczos Barna, care este nominalizat pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, i-a fost transmis următorul mesaj: "Portofoliul pe care ţi-l încredinţez este esenţial pentru securitatea alimentară a României, pentru competitivitatea fermierilor şi pentru dezvoltarea satului românesc. Avem nevoie de o agricultură mai productivă, mai rezilientă la secetă şi la alte fenomene meteorologice extreme şi mai bine conectată la piaţă. Resursele sunt limitate, iar fondurile europene trebuie folosite integral şi eficient. De aceea, sprijinul public trebuie să ajungă cu prioritate la fermierii activi şi la investiţiile care cresc producţia şi valoarea adăugată în România. Mandatul tău se va baza pe câteva principii clare: protejăm fermierul activ şi îl ajutăm să facă faţă evenimentelor neprevăzute, folosim integral fondurile europene şi reducem birocraţia, investim în irigaţii, apă, procesare şi depozitare şi întărim cooperativele şi fermele de familie. Creştem producţia românească şi prezenţa produselor româneşti pe piaţă, susţinem instalarea tinerilor în agricultură şi dezvoltăm economia rurală. În acelaşi timp, întărim controlul asupra subvenţiilor şi combatem fraudele, pentru ca banii publici să ajungă acolo unde produc valoare".