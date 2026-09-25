Victor Ponta spune că Siegfried Mureșan e "blestemul" României: "Am dreptul să compar și să critic, pentru că am fost în această situație"!

Victor Ponta, deputat al României și fost premier. Sursa foto: Agerpres

Fostul premier Victor Ponta critică dur lentoarea cu care Siegfried Mureșan, premierul desemnat, negociază pentru voturile de care are nevoie în Parlament pentru învestire și lipsa unei direcții clare în ceea ce privește programul de guvernare propus de acesta.

Fostul premier Victor Ponta îl critică dur pe Siegfried Mureșan, după o săptămână de la desemnarea acestuia pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan. Ponta acuză lipsa unui program clar de guvernare, a listei miniștrilor și a unor negocieri productive cu partidele parlamentare și susține că întârzierea procesului de formare a noului guvern ar putea avea deja efecte grave asupra economiei. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta spune că are "dreptul" să compare și să critice, pentru că a fost "în această situație", făcând referire la momentul în care el fusese desemnat premier de către Traian Băsescu, în anul 2012.

Precizăm că Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan premier în data de 17 septembrie, iar decretul a fost publicat în Monitorul Oficial, luni, 21 septembrie.

"O situație fără precedent în istoria politică a României"!

"Ce blestem pe țara asta! O situație fără precedent în istoria politică a României! Cât de mare este prețul pe care o să-l plătim? S-a împlinit o săptămână de la desemnarea lui Siegfried Mureșan drept candidat la funcția de prim-ministru. Și, deocamdată, nu avem nimic!

Nu știu dacă este bătaie de joc, imbecilitate pură, iresponsabilitate sau un joc politic atât de cinic, încât ne depășește capacitatea de înțelegere. Dar e clar că, după mai bine de o săptămână, nu avem nimic: nici lista miniștrilor, nici program de guvernare, nici solicitarea votului în Parlament! Nici măcar o întâlnire cu PSD, UPR sau cu alte grupuri parlamentare ale căror voturi sunt matematic necesare pentru învestirea Guvernului!", a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

Victor Ponta: Cu fiecare zi pierdută astfel, din motive absolut inexplicabile, nota de plată crește!

Victor Ponta subliniază faptul că Siegfried Mureșan a avut trei luni să-și pregătească programul de guvernare și echipa de miniștri deoarece PNL, USR și UDMR și-au anunțat propunerea de premier în persoana sa încă din luna iunie.

"În această săptămână, leul a scăzut și mai mult față de euro; dobânzile plătite de România pentru împrumuturi au crescut; la fel și prețurile la benzină, motorină, energie electrică, gaze, alimente și medicamente! Siegfried Mureșan a fost anunțat de PNL și USR drept candidat la funcția de prim-ministru pe 26 iunie. A avut trei luni să-și pregătească programul de guvernare și echipa de miniștri. Și totuși, la o săptămână de la desemnare, nu vedem nimic concret!

Am dreptul să compar și să critic, pentru că am fost în această situație! Deși eram în opoziție - nu la guvernare de aproape șapte ani, cum sunt PNL și Siegfried Mureșan - am primit mandatul de la președintele Traian Băsescu vineri seara, pe 27 mai, și am prezentat Cabinetul și programul lunea următoare, după patru zile! Cu fiecare zi pierdută astfel, din motive absolut inexplicabile, nota de plată crește! Ce blestem pe România!", a mai scris Victor Ponta.

PNL, USR și UDMR, noi ședințe, vineri, 25 septembrie. Mureșan, convocat la Palatul Cotroceni

Precizăm că echipele celor trei partide care îl susțin pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier au negociat în ultima săptămână, la Palatul Victoria, atât programul de guvernare, cât și împărțirea ministerelor. Printre portofoliile cerute de USR s-ar număra Economie, Transporturi, Apărare, Externe, Justiție și Muncă, practic cele mai importante dintr-un Executiv. Deoarece și UDMR vrea Ministerul Justiției, discuțiile de miercuri au fost unele tensionate. Nici PNL nu ar fi mulțumit de faptul că Dominic Fritz vrea atât de multe ministere.

Vineri, 25 septembrie, PNL, USR și UDMR intră din nou în ședințe. Prima ședință va fi la UDMR, de la ora 12:00, la 14:00 se reunesc liberalii, iar liderii USR, la ora 16:00. Totodată, astăzi, Nicușor Dan, președintele României, l-ar fi convocat pe Siegfried Mureșan, premierul desemnat, la Palatul Cotroceni, de la ora 12:00.