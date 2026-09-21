Update/ Decretul lui Nicușor Dan privind desemnarea lui Siegfried Mureşan ca premier, publicat în Monitorul Oficial

Nicușor Dan / Agerpres

Nicușor Dan a semnat decretul pentru desemnarea premierului.

Update:

Siegfried Mureșan a avut prima reacție după ce Nicușor Dan a semnat decretul.

"Decretul privind desemnarea mea drept candidat pentru funcția de prim-ministru a fost publicat în Monitorul Oficial.

Îi mulțumesc Președintelui României pentru această desemnare.

Tratez această responsabilitate cu maximă seriozitate și cu un obiectiv clar: formarea unui guvern competent, stabil și capabil să ducă România înainte.

Vom corecta nedreptățile acumulate în societate și vom fi un guvern proeuropean fără echivoc", a scris acesta pe Facebook.

Știre inițială:

"Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul privind desemnarea domnului Siegfried-Vasile Mureșan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. (2) din Constituția României, republicată", a anunțat în mod oficial Administrația Prezidențială.

Decretul urmează să fie publicat luni în Monitorul Oficial, iar de la acest moment va începe să curgă termenul de 10 zile în care acesta trebuie să stabilească echipa guvernamentală și programul de guvernare.

Decretul ar fi fost semnat sâmbătă, la Bistrița

Șeful statului a semnat încă de sâmbătă decretul de desemnare a lui Siegfried Mureşan, potrivit surselor news.ro, dar abia astăzi a fost anunțat în mod oficial.

Preşedintele Nicuşor Dan declara, vineri, că va semna decretul de desemnare a lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier sâmbătă, la Bistriţa, şi va fi publicat în Monitorul Oficial luni.

Programul de guvernare este deja în pregătire, potrivit reprezentanților PNL, USR și UDMR, partidele care susțin nominalizarea. Siegfried Mureșan a declarat că dorește să continue ideile promovate în perioada guvernării Bolojan: "Să fim responsabili, să gestionăm cu atenție banul public, să nu risipim banii oamenilor și să investim acolo unde este nevoie".

Vineri, premierul desemnat declara: "Vom lucra la programul de guvernare, după care ne vom întâlni cu parlamentarii, vom prezenta programul nostru parlamentarilor, după care vom prezenta cabinetul de miniștri, și vom depune cabinetul de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Sper să avem audiere serioase pentru ca miniștrii buni pe care îi vom propune să-și poată prezenta viziunea în fața Parlamentului și apoi vom avea votul".

Mesajele recente ale lui Siegfried Mureșan

Sâmbătă, pe Facebook, Siegfried Mureșan a transmis: ”Vom construi pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul Bolojan și vom intra într-o etapă de creștere. Ilie Bolojan a stabilizat țara și a făcut foarte multe lucruri bune pentru România. Datorită măsurilor luate de acest guvern, putem acum să intrăm într-o nouă etapă, o etapă de creștere. Cred că avem câteva principii sănătoase pe care trebuie să le continuăm: să fim responsabili, să gestionăm cu atenție banul public, să nu risipim banii oamenilor și să investim acolo unde este nevoie. Aceste lucruri le voi continua. Obiectivul este să reducem inflația, să creștem economia și să îmbunătățim nivelul de trai al oamenilor”.

Într-o nouă postare publicată duminică, acesta a reluat o metaforă utilizată anterior de premierul interimar Bolojan: "Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii, vom păstra lumina aprinsă și vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român", scrie Siegfried Mureşan, adăugând: "Nu facem asta împotriva cuiva anume, ci pentru toți oamenii cinstiţi din România care muncesc."

Lista posibililor miniștri din Guvernul Mureșan

România TV a transmis lista posibililor miniștri din Guvernul Mureșan:

Siegfried Mureșan - premier

Dominic Fritz - vicepremier

Cristian Ghinea - ministru al Fondurilor Europene

Luca Nicolescu - ministru de Externe

Raluca Turcan - ministru al Educației

Ludovic Orban - ministru al Transporturilor

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