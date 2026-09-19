Lista Guvernului Mureșan, numele de miniștri. Victor Ponta: ”Dacă ei trec, pregătiți-vă”

Siegfried Mureșan / Inquam Photos / Octav Ganea

Guvernul Siegfried Mureșan urmează să fie supus la votul Parlamentului. Mai are nevoie de 46 de voturi, pentru a obține majoritatea parlamentară.

RomâniaTV a prezentat posibila listă a miniștrilor Guvernului Mureșan:

Siegfried Mureșan - premier

Dominic Fritz - vicepremier

Cristian Ghinea - ministru al Fondurilor Europene

Oana Gheorghiu - vicepremier și ministru al Sănătății

Robert Sighiartău - ministru de Interne

Alexandru Nazare - ministru al Finanțelor

Radu Miruță - ministru al Apărării

Luca Nicolescu - ministru de Externe

Raluca Turcan - ministru al Educației

Ludovic Orban - ministru al Transporturilor

Vineri, la Digi24, Siegfried Mureșan a declarat: ”Parlamentarii știu că este trecerea acestui guvern sau alegerile anticipate, dar, repet, noi nu vom face compromisuri care să pună sub semnul întrebării caracterului european pro-european al acestui guvern. (...) Vom lucra la programul de guvernare, după care ne vom întâlni cu parlamentarii, vom prezenta programul nostru parlamentarilor, după care vom prezenta cabinetul de miniștri, și vom depune cabinetul de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Sper să avem audiere serioase pentru ca miniștrii buni pe care îi vom propune să-și poată prezenta viziunea în fața Parlamentului și apoi vom avea votul”.

Două scenarii lansate de Victor Ponta

”Dacă ei trec, vor conduce România în continuare, așa cum a condus-o și domnul Bolojan. Oamenii să se pregătească pentru inflație, pentru pensii blocate, pentru salarii, pentru taxe mai mari sau, imediat după ce e respins de către Parlament Guvernul Siegfried Mureșan, eu sunt convins că domnul Nicușor Dan va face o altă nominalizare - nu știu dacă va fi Sorin Grindeanu sau Alexandru Nazare. Următorul prim-ministru desemnat va face un guvern care, ușor, ușor, va scoate România din criză” a spus Victor Ponta, la RomâniaTV.

”Nu trăiește aici, nu este viața lui aici”

Fostul premier al României consideră că Siegfried Mureșan nu este interesat de România, de prețul motorinei, medicamentelor: ”Nu prea știe nimic despre România, el e plecat de foarte mult timp, nu știe cât este pensia, cât e litrul de motorină, cât costă medicamentele. Nu trăiește aici, nu este viața lui aici. Are un interes la statul român, în sensul că are titluri de stat de 1 milion de euro, dar cred că e singura lui legătură”.

Ce avere are Siegfried Mureșan și unde trăiește

Eurodeputatul Siegfried Mureșan a investit peste un milion de euro, într-adevăr, în titluri de stat, conform declarației de avere. Are venituri impresionante și proprietăți deopotrivă. Are o casă în Belgia, iar, împreună cu soția sa, obține venituri de peste 250.000 de euro/an. Datele sunt din 2024, de la depunerea candidaturii pentru Parlamentul European. Conform acestora, Siegfried Mureșan primea, de la Parlamentul European, salariul anual de 93.793 de euro plus diurne și indemnizații de deplasare de 71.514 euro. Este căsători cu Cătălina Manea, din 2016. Aceasta este angajată la Banca Europeană de Investiții (BEI) Luxemburg și câștigă un salariu de 100.269 de euro/an. În ceea ce privește proprietățile, Siegfried Mureșan are un teren cumpărat în Belgia de 373 mp și o casă de 260 mp. În România, soția sa are un teren moștenit de 180 mp în Brașov, dar și două imobile, unul de 270 mp și 75 mp.